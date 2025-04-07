07 апреля 2025

Малолетний тюменский самокатчик кувыркнулся через капот легковушки. Видео

В Тюмени водитель легкового авто сбила несовершеннолетнего на самокате
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток взял транспортное средство без спроса
Подросток взял транспортное средство без спроса Фото:

В Тюмени несовершеннолетний самокатчик попал под колеса авто. Об удара парня перекинуло через капот машины. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области. 

«11-летний самокатчик перелетел через капот „Мазды“. У него травмы лица», — говорится в сообщении.

Поясняется, что родители не знали, что подросток взял электросамокат, Кроме того, они заявили, что были не в курсе необходимости иметь права на управление таким транспортным средством.

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В Тюмени несовершеннолетний самокатчик попал под колеса авто. Об удара парня перекинуло через капот машины. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.  «11-летний самокатчик перелетел через капот „Мазды“. У него травмы лица», — говорится в сообщении. Поясняется, что родители не знали, что подросток взял электросамокат, Кроме того, они заявили, что были не в курсе необходимости иметь права на управление таким транспортным средством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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