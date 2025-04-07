Подросток взял транспортное средство без спроса
В Тюмени несовершеннолетний самокатчик попал под колеса авто. Об удара парня перекинуло через капот машины. Об этом сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Тюменской области.
«11-летний самокатчик перелетел через капот „Мазды“. У него травмы лица», — говорится в сообщении.
Поясняется, что родители не знали, что подросток взял электросамокат, Кроме того, они заявили, что были не в курсе необходимости иметь права на управление таким транспортным средством.
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