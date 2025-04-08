Жители Тюмени смогут пожаловаться в Генпрокуратуру на администрацию колоний

Комиссия из Генпрокуратуры проведет личный прием жителей Тюмени
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Генпрокуратура проведет в Тюмени личный прием граждан по вопросам работы УФСИН
Генпрокуратура проведет в Тюмени личный прием граждан по вопросам работы УФСИН Фото:

Комиссия из Генеральной прокуратуры РФ проведет личный прием жителей Тюмени, во время которого выслушает их претензии в адрес УФСИН. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили что заседание пройдет 9 апреля.

«9 апреля 2025 года с 10.00 до 11.00 часов комиссией Генеральной прокуратуры РФ будет проведен личный прием граждан по вопросам соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний в пенитенциарных учреждениях (исправительных колониях, исправительных центрах, уголовно-исполнительных инспекциях), содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, рессоциализации и социализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. А также административного надзора», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что заседание комиссии пройдет в здании областной прокуратуры на ул. Даудельной. Тюменцам, которые планируют обратиться с жалобами к представителям Генпрокуратуры, рекомендовано заранее подготовить текст обращения и передать его в прокуратуру Тюменской области.

Ранее стало известно о том, что личный прием жителей Тюмени проведет главный инспектор МВД России Петр Пырх. Он планирует встретиться с местными жителями 12 апреля. Записаться на прием к высокопоставленному силовику можно до 9 апреля.

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Комиссия из Генеральной прокуратуры РФ проведет личный прием жителей Тюмени, во время которого выслушает их претензии в адрес УФСИН. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили что заседание пройдет 9 апреля. «9 апреля 2025 года с 10.00 до 11.00 часов комиссией Генеральной прокуратуры РФ будет проведен личный прием граждан по вопросам соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний в пенитенциарных учреждениях (исправительных колониях, исправительных центрах, уголовно-исполнительных инспекциях), содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, рессоциализации и социализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. А также административного надзора», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что заседание комиссии пройдет в здании областной прокуратуры на ул. Даудельной. Тюменцам, которые планируют обратиться с жалобами к представителям Генпрокуратуры, рекомендовано заранее подготовить текст обращения и передать его в прокуратуру Тюменской области. Ранее стало известно о том, что личный прием жителей Тюмени проведет главный инспектор МВД России Петр Пырх. Он планирует встретиться с местными жителями 12 апреля. Записаться на прием к высокопоставленному силовику можно до 9 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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