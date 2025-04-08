Жители Тюмени смогут пожаловаться в Генпрокуратуру на администрацию колоний

Комиссия из Генеральной прокуратуры РФ проведет личный прием жителей Тюмени, во время которого выслушает их претензии в адрес УФСИН. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Там уточнили что заседание пройдет 9 апреля.
«9 апреля 2025 года с 10.00 до 11.00 часов комиссией Генеральной прокуратуры РФ будет проведен личный прием граждан по вопросам соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний в пенитенциарных учреждениях (исправительных колониях, исправительных центрах, уголовно-исполнительных инспекциях), содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, рессоциализации и социализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. А также административного надзора», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что заседание комиссии пройдет в здании областной прокуратуры на ул. Даудельной. Тюменцам, которые планируют обратиться с жалобами к представителям Генпрокуратуры, рекомендовано заранее подготовить текст обращения и передать его в прокуратуру Тюменской области.
Ранее стало известно о том, что личный прием жителей Тюмени проведет главный инспектор МВД России Петр Пырх. Он планирует встретиться с местными жителями 12 апреля. Записаться на прием к высокопоставленному силовику можно до 9 апреля.
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