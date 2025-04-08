В Курганском аэропорте риск затопления взлетно-посадочной полосы возникнет, если уровень воды в реке Тобол достигнет отметки в 11 метров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. При этом власти считают, что риск подтопления возможен при уровне в пять метров.
«Угрозы затопления взлетно-посадочной полосы аэропорта в настоящее время нет. Такой риск появляется, когда вода в реке Тобол достигает уровня 11 метров. При этом сопутствующим фактором является размытие дамбы, которая защищает город от наводнения», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сотрудники аэропорта уверены, что они обладают всеми необходимыми средствами для защиты объекта в случае возникновения угрозы затопления. Важно отметить, что план действий на случай подобных чрезвычайных ситуаций уже разработан и может быть немедленно применен.
По информации администрации города Кургана, в соответствии с прогнозом, разработанным Курганским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что уровень воды в реке Тобол в районе города достигнет примерно 5 метров. Согласно заявлениям представителей местной власти, такой уровень может привести к затоплению взлетно-посадочной полосы аэропорта. Однако, при условии реализации всех необходимых профилактических мер, риск затопления этой зоны может быть исключен. Точность прогноза может колебаться. В случае наиболее неблагоприятного сценария уровень воды в Тоболе может подняться до 6 метров 70 сантиметров.
Ранее в Курганской области произошел затор льда на реке Тобол, что привело к повышению уровня воды. Согласно Курганскому ЦГМС, уровень воды увеличился на девять сантиметров, достигнув 327 сантиметров. Однако, несмотря на это, прогнозы указывали, что уровень воды не должен превысить 500 сантиметров в Кургане, что значительно ниже критической отметки в 850 сантиметров, при которой начинаются неблагоприятные явления.
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