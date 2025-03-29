29 марта 2025
28 марта 2025

В Кургане выше гидропоста произошел затор на Тоболе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лед застрял на реке
Лед застрял на реке Фото:

На реке Тобол в Кургане образовался затор льда. Уровень воды вырос за сутки на девять сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

«На утро 30 марта уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на девять сантиметров. Затор произошел выше поста», — говорится в сообщении метеорологов. Таким образом уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 327 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Курганской области не ожидается критического уровня воды в реках. По прогнозам Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды в реке Тобол не превысит 500 сантиметров. В селе Звериноголовское максимальный уровень воды ожидается на уровне 700 сантиметров, а в городе Кургане — 500 сантиметров. Неблагоприятных явлений не предвидится, но в пониженных участках возможен выход воды на пойму. «Неблагоприятные явления» наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Для сравнения, пиковые значения в Тоболе в 2024 году были следующими: Курган — 10,15 метра, Звериноголовское — 10,08 метра. 

Уровень воды в реках Курганской области
Уровень воды в реках Курганской области
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На реке Тобол в Кургане образовался затор льда. Уровень воды вырос за сутки на девять сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «На утро 30 марта уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на девять сантиметров. Затор произошел выше поста», — говорится в сообщении метеорологов. Таким образом уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 327 сантиметров. Ранее сообщалось, что в Курганской области не ожидается критического уровня воды в реках. По прогнозам Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды в реке Тобол не превысит 500 сантиметров. В селе Звериноголовское максимальный уровень воды ожидается на уровне 700 сантиметров, а в городе Кургане — 500 сантиметров. Неблагоприятных явлений не предвидится, но в пониженных участках возможен выход воды на пойму. «Неблагоприятные явления» наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Для сравнения, пиковые значения в Тоболе в 2024 году были следующими: Курган — 10,15 метра, Звериноголовское — 10,08 метра. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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