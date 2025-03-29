На реке Тобол в Кургане образовался затор льда. Уровень воды вырос за сутки на девять сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«На утро 30 марта уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на девять сантиметров. Затор произошел выше поста», — говорится в сообщении метеорологов. Таким образом уровень воды в Тоболе у Кургана достиг 327 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в Курганской области не ожидается критического уровня воды в реках. По прогнозам Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды в реке Тобол не превысит 500 сантиметров. В селе Звериноголовское максимальный уровень воды ожидается на уровне 700 сантиметров, а в городе Кургане — 500 сантиметров. Неблагоприятных явлений не предвидится, но в пониженных участках возможен выход воды на пойму. «Неблагоприятные явления» наступают при уровне воды в 850 сантиметров. Для сравнения, пиковые значения в Тоболе в 2024 году были следующими: Курган — 10,15 метра, Звериноголовское — 10,08 метра.
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