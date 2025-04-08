Ямальцы боятся «серых схем» при выплате зарплат

Только трое из 10 жителей ЯНАО готовы согласиться на зарплату в конверте. Эта статистика характерна для Ямала: в 2024 году аналитики заметили ту же тенденцию. Причем, чаще «серых зарплатных» схем по традиции опасаются женщины.
«Число согласных на зарплату в конверте сегодня составляет 33%, тогда как противников неофициальных выплат больше — 38%», — пишут аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. При этом, женщины чаще избегают «серых» выплат — только 23% опрошенных. Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально (53%).
Не принимают «серые схемы» представители профессий, тесно связанных с финансами: бухгалтеры (против зарплат в конверте 57% главбухов и 59% линейных бухгалтеров), секретари (55%), HR-менеджеры (54%) и экономисты (51%). Также осторожны сисадмины и программисты.
«А вот сфера общественного питания до сих пор чаще других имеет дело с наличными расчетами. И потому ее работники сверх лояльно относятся к зарплатам в конверте (62% согласных среди официантов)», — сообщает источник.
Ранее URA.RU сообщало, что только 33% ямальцев готовы к получению заработка в конверте. Не согласны на «серую зарплату» 44% жителей ЯНАО. Женщины на Ямале реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой.
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