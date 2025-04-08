08 апреля 2025

Ямальцы боятся «серых схем» при выплате зарплат

Только трое из 10 жителей ЯНАО готовы согласиться на зарплату в конверте
© Служба новостей «URA.RU»
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Не принимают «серые схемы» представители профессий, тесно связанных с финансами
Не принимают «серые схемы» представители профессий, тесно связанных с финансами Фото:

Только трое из 10 жителей ЯНАО готовы согласиться на зарплату в конверте. Эта статистика характерна для Ямала: в 2024 году аналитики заметили ту же тенденцию. Причем, чаще «серых зарплатных» схем по традиции опасаются женщины.

«Число согласных на зарплату в конверте сегодня составляет 33%, тогда как противников неофициальных выплат больше — 38%», — пишут аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. При этом, женщины чаще избегают «серых» выплат — только 23% опрошенных. Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально (53%).

Не принимают «серые схемы» представители профессий, тесно связанных с финансами: бухгалтеры (против зарплат в конверте 57% главбухов и 59% линейных бухгалтеров), секретари (55%), HR-менеджеры (54%) и экономисты (51%). Также осторожны сисадмины и программисты.

«А вот сфера общественного питания до сих пор чаще других имеет дело с наличными расчетами. И потому ее работники сверх лояльно относятся к зарплатам в конверте (62% согласных среди официантов)»,  — сообщает источник. 

Ранее URA.RU сообщало, что только 33% ямальцев готовы к получению заработка в конверте. Не согласны на «серую зарплату» 44% жителей ЯНАО. Женщины на Ямале реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой.

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Только трое из 10 жителей ЯНАО готовы согласиться на зарплату в конверте. Эта статистика характерна для Ямала: в 2024 году аналитики заметили ту же тенденцию. Причем, чаще «серых зарплатных» схем по традиции опасаются женщины. «Число согласных на зарплату в конверте сегодня составляет 33%, тогда как противников неофициальных выплат больше — 38%», — пишут аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob. При этом, женщины чаще избегают «серых» выплат — только 23% опрошенных. Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще всего чаще отказываются работать полулегально (53%). Не принимают «серые схемы» представители профессий, тесно связанных с финансами: бухгалтеры (против зарплат в конверте 57% главбухов и 59% линейных бухгалтеров), секретари (55%), HR-менеджеры (54%) и экономисты (51%). Также осторожны сисадмины и программисты. Ранее URA.RU сообщало, что только 33% ямальцев готовы к получению заработка в конверте. Не согласны на «серую зарплату» 44% жителей ЯНАО. Женщины на Ямале реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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