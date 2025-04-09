В приграничье исчезла целая бригада ВСУ: карта СВО на 9 апреля

Военнослужащие 141-й бригады ВСУ бесследно исчезли в приграничье Белгородской области. Все бойцы, скорее всего, уничтожены. Сообщения об этом появились в telegram-каналах.
Данная бригада, по сообщениям в западных СМИ, имела механизированный статус. Правда техники в ней практически не было. Ход военных действий и карта спецоперации на 9 апреля — в материале URA.RU.
Курское направление
Интенсивные бои продолжаются в селе Горналь и хуторе Олешня, расположенных в Курской области. Там идут ожесточенные бои, а действия российских бойцов приводят к существенным потерям в рядах противника. Об этом пишет ТАСС.
Белгородское направление
В Белгородской области наблюдается стабильная ситуация на линии боевого соприкосновения. Активные боевые действия продолжаются в районах Дмитровки и Поповки. Все попытки ВСУ расширить свои позиции не привели к успеху. Кроме того, поступали сообщения о том, что в тыловых районах противника происходит накопление войск и военной техники, пишет telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
В ходе боев у села Торское военнослужащие РФ продвинулись больше, чем на два километра в сторону населенного пункта. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. Таким образом российские солдаты закрепляются как на северных, так и на восточных окраинах населенного пункта. По словам Марочко, чтобы стабилизировать ситуацию, командование ВСУ в срочном порядке перебрасывает на данный участок дополнительные силы военных.
В Горловке у штаба ЛДПР произошел взрыв припаркованного автомобиля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. По информации пресс-службы партии, машина была подорвана в непосредственной близости от здания. Среди возможных причин называют дрон ВСУ, который и мог совершить атаку.
В направлении Часова Яра (в сторону села Миньковки) артиллеристы поразили пункт временной дислокации противника. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе отряда «Барс-31» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск. Чуть позже на том же участке операторы FPV-дронов уничтожили украинский пункт управления БПЛА.
Сумское направление
Неудачей завершилась контратака солдат ВСУ в Сумской области в районе села Веселовки. В результате чего противником были понесены серьезные потери.
Российские военнослужащие группировки войск Росгвардии смогли уничтожить бронетранспортер ВСУ и автомобиль, перевозивший операторов БПЛА. Информацию об этом ведомство рассказало агентству ТАСС. Сделать это удалось с помощью дронов-камикадзе.
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