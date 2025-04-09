Кремль обеспокоен ситуацией вокруг Ирана: о чем заявил Песков 9 апреля

Кремль счел непозволительным задержание дипломата РФ во Франции
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Песков заявил о недопустимости действий Франции касательно задержания сотрудницы МИД РФ
Песков заявил о недопустимости действий Франции касательно задержания сотрудницы МИД РФ Фото:

В Москве обеспокоены ростом напряженности вокруг Ирана. Также Кремль считает недопустимым задержание дипломата во Франции и никак не может прокомментировать информацию о якобы взятых в плен китайских солдатах в зоне СВО. Основные тезисы выступления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.

Обеспокоенность Ираном

В Кремле обеспокоены введением вооруженных сил Ирана в повышенную боевую готовность и жесткой риторикой страны. Песков отметил, что Иран принимает превентивные защитные меры, а это, в свою очередь, ведет к росту напряженности.

Задержание дипломата

Задержание сотрудницы МИД РФ во Франции — совершенно недопустимые действия, которые противоречат всем обязательствам Парижа в рамках Венской конвенции. Россия считает такие действия непозволительными, поскольку они усугубляют и без того испорченные французскими властями двусторонние отношения Москвы и Парижа.

Китайские солдаты

Кремль не может прокомментировать информацию о китайских солдатах, якобы взятых в плен украинскими войсками. 8 апреля появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России.

График Путина

Президент РФ Владимир Путин находится в Кремле. Он проведет открытую для СМИ встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. По словам Пескова, данное агентство было создано по инициативе президента, и он держит работу АСИ на личном контроле. 

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В Москве обеспокоены ростом напряженности вокруг Ирана. Также Кремль считает недопустимым задержание дипломата во Франции и никак не может прокомментировать информацию о якобы взятых в плен китайских солдатах в зоне СВО. Основные тезисы выступления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU. Обеспокоенность Ираном В Кремле обеспокоены введением вооруженных сил Ирана в повышенную боевую готовность и жесткой риторикой страны. Песков отметил, что Иран принимает превентивные защитные меры, а это, в свою очередь, ведет к росту напряженности. Задержание дипломата Задержание сотрудницы МИД РФ во Франции — совершенно недопустимые действия, которые противоречат всем обязательствам Парижа в рамках Венской конвенции. Россия считает такие действия непозволительными, поскольку они усугубляют и без того испорченные французскими властями двусторонние отношения Москвы и Парижа. Китайские солдаты Кремль не может прокомментировать информацию о китайских солдатах, якобы взятых в плен украинскими войсками. 8 апреля появились сообщения о том, что ВСУ якобы захватили в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. График Путина Президент РФ Владимир Путин находится в Кремле. Он проведет открытую для СМИ встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. По словам Пескова, данное агентство было создано по инициативе президента, и он держит работу АСИ на личном контроле. 
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