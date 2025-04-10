Житель ЯНАО, обвиненный в убийстве депутата, ушел на СВО

Обвиняемый в убийстве депутата думы Красноселькупского района ЯНАО Ульяны Ткаченко ямалец заключил контракт с Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.
«Дело об убийстве Ульяны Ткаченко было возвращено судом „прокурору или следственному органу“. Обратно в суд оно не вернулось, в связи с уходом обвиняемого на СВО», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
По версии следствия, в марте 2024 года 22-летний ямалец зарезал 35-летнюю родственницу-депутата, поссорившись на бытовой почве. Следователи окружного следкома передали дело в суд, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в августе того же года. Но в октябре процесс прервали.
«По просьбе близких родственников погибшей, дело возвращено. Они потребовали переквалифицировать пункт статьи обвинения, так как считали, что преступление совершено с особой жестокостью», — рассказал корреспонденту URA.RU источник в следственных органах.
Через несколько месяцев, обвиняемый заключил контракт с Минобороны РФ. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службы СУ СКР по ЯНАО и прокуратуры, с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, ответы ожидаются.
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