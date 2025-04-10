10 апреля 2025

Житель ЯНАО, обвиненный в убийстве депутата, ушел на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый в убийстве ямальского депутата ушел на СВО
Обвиняемый в убийстве ямальского депутата ушел на СВО Фото:

Обвиняемый в убийстве депутата думы Красноселькупского района ЯНАО Ульяны Ткаченко ямалец заключил контракт с Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

«Дело об убийстве Ульяны Ткаченко было возвращено судом „прокурору или следственному органу“. Обратно в суд оно не вернулось, в связи с уходом обвиняемого на СВО», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

По версии следствия, в марте 2024 года 22-летний ямалец зарезал 35-летнюю родственницу-депутата, поссорившись на бытовой почве. Следователи окружного следкома передали дело в суд, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в августе того же года. Но в октябре процесс прервали.

«По просьбе близких родственников погибшей, дело возвращено. Они потребовали переквалифицировать пункт статьи обвинения, так как считали, что преступление совершено с особой жестокостью», — рассказал корреспонденту URA.RU источник в следственных органах.

Через несколько месяцев, обвиняемый заключил контракт с Минобороны РФ. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службы СУ СКР по ЯНАО и прокуратуры, с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, ответы ожидаются.

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Обвиняемый в убийстве депутата думы Красноселькупского района ЯНАО Ульяны Ткаченко ямалец заключил контракт с Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах. «Дело об убийстве Ульяны Ткаченко было возвращено судом „прокурору или следственному органу“. Обратно в суд оно не вернулось, в связи с уходом обвиняемого на СВО», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. По версии следствия, в марте 2024 года 22-летний ямалец зарезал 35-летнюю родственницу-депутата, поссорившись на бытовой почве. Следователи окружного следкома передали дело в суд, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением в августе того же года. Но в октябре процесс прервали. «По просьбе близких родственников погибшей, дело возвращено. Они потребовали переквалифицировать пункт статьи обвинения, так как считали, что преступление совершено с особой жестокостью», — рассказал корреспонденту URA.RU источник в следственных органах. Через несколько месяцев, обвиняемый заключил контракт с Минобороны РФ. Корреспондент агентства обратился за подтверждением в пресс-службы СУ СКР по ЯНАО и прокуратуры, с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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