В ЯНАО простятся с умершим депутатом

В ЯНАО скончалась депутат Красноселькупского района Ульяна Ткаченко

05 марта 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Прощание состоится 6 марта с 11:00 до 13:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Красноселькупском районе (ЯНАО) умерла депутат Ульяна Ткаченко. Прощание с ней состоится 6 марта по адресу улица 40 лет Победы, 11а, сообщила администрация района. «Глава района Юрий Фишер и коллектив администрации района выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Ульяны Ткаченко. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 6 марта с 11:00 до 13:00 по адресу улица 40 лет Победы, 11а», — написала администрация в telegram-канале. Там рассказали, что в 2021 году Ткаченко вошла в новый состав думы Красноселькупского района первого созыва. Ульяна Ткаченко родилась в селе Красноселькуп. После получения высшего образования она вернулась в родное село, вышла замуж и родила двоих дочерей. По словам администрации, женщина работала в отделении Пенсионного фонда, входила в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе района, была представителем координационного Совета ассоциации «Ямал-Потомкам».

В Красноселькупском районе (ЯНАО) умерла депутат Ульяна Ткаченко. Прощание с ней состоится 6 марта по адресу улица 40 лет Победы, 11а, сообщила администрация района. «Глава района Юрий Фишер и коллектив администрации района выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Ульяны Ткаченко. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 6 марта с 11:00 до 13:00 по адресу улица 40 лет Победы, 11а», — написала администрация в telegram-канале. Там рассказали, что в 2021 году Ткаченко вошла в новый состав думы Красноселькупского района первого созыва. Ульяна Ткаченко родилась в селе Красноселькуп. После получения высшего образования она вернулась в родное село, вышла замуж и родила двоих дочерей. По словам администрации, женщина работала в отделении Пенсионного фонда, входила в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе района, была представителем координационного Совета ассоциации «Ямал-Потомкам».