В ЯНАО простятся с умершим депутатом

В Красноселькупском районе (ЯНАО) умерла депутат Ульяна Ткаченко. Прощание с ней состоится 6 марта по адресу улица 40 лет Победы, 11а, сообщила администрация района.
«Глава района Юрий Фишер и коллектив администрации района выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Ульяны Ткаченко. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 6 марта с 11:00 до 13:00 по адресу улица 40 лет Победы, 11а», — написала администрация в telegram-канале. Там рассказали, что в 2021 году Ткаченко вошла в новый состав думы Красноселькупского района первого созыва.
Ульяна Ткаченко родилась в селе Красноселькуп. После получения высшего образования она вернулась в родное село, вышла замуж и родила двоих дочерей. По словам администрации, женщина работала в отделении Пенсионного фонда, входила в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе района, была представителем координационного Совета ассоциации «Ямал-Потомкам».
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