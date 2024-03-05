05 марта 2024

В ЯНАО простятся с умершим депутатом

В ЯНАО скончалась депутат Красноселькупского района Ульяна Ткаченко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Прощание состоится 6 марта с 11:00 до 13:00 Фото:

В Красноселькупском районе (ЯНАО) умерла депутат Ульяна Ткаченко. Прощание с ней состоится 6 марта по адресу улица 40 лет Победы, 11а, сообщила администрация района.

«Глава района Юрий Фишер и коллектив администрации района выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Ульяны Ткаченко. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 6 марта с 11:00 до 13:00 по адресу улица 40 лет Победы, 11а», — написала администрация в telegram-канале. Там рассказали, что в 2021 году Ткаченко вошла в новый состав думы Красноселькупского района первого созыва.

Ульяна Ткаченко родилась в селе Красноселькуп. После получения высшего образования она вернулась в родное село, вышла замуж и родила двоих дочерей. По словам администрации, женщина работала в отделении Пенсионного фонда, входила в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе района, была представителем координационного Совета ассоциации «Ямал-Потомкам».

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноселькупском районе (ЯНАО) умерла депутат Ульяна Ткаченко. Прощание с ней состоится 6 марта по адресу улица 40 лет Победы, 11а, сообщила администрация района. «Глава района Юрий Фишер и коллектив администрации района выражают соболезнования в связи с безвременной кончиной Ульяны Ткаченко. Приносим глубокие соболезнования родным и близким. Прощание состоится 6 марта с 11:00 до 13:00 по адресу улица 40 лет Победы, 11а», — написала администрация в telegram-канале. Там рассказали, что в 2021 году Ткаченко вошла в новый состав думы Красноселькупского района первого созыва. Ульяна Ткаченко родилась в селе Красноселькуп. После получения высшего образования она вернулась в родное село, вышла замуж и родила двоих дочерей. По словам администрации, женщина работала в отделении Пенсионного фонда, входила в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при главе района, была представителем координационного Совета ассоциации «Ямал-Потомкам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...