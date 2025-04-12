12 апреля 2025

В Курганской области произошел пожар в пекарне

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Пожар в пекарне потушили за 20 минут (архивное фото)
Пожар в пекарне потушили за 20 минут (архивное фото) Фото:

В Каргапольском округе Курганской области в помещении пекарни произошел пожар. О происшествии сообщается в telegram-канале МЧС.

«В селе Окуневское Каргапольского округа загорелось помещение пекарни. Огонь за 20 минут ликвидировали пять специалистов и две единицы техники», — сообщает ведомство.

По предварительным данным, возгорание произошло в связи с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сведений о пострадавших нет.

По данным из открытых источников, речь идет о старейшей в округе пекарне — предприятие было открыто более 25 лет назад. В ней пекут хлеб не только для жителей округа, но и для потребителей, живущих за его пределами.

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В Каргапольском округе Курганской области в помещении пекарни произошел пожар. О происшествии сообщается в telegram-канале МЧС. «В селе Окуневское Каргапольского округа загорелось помещение пекарни. Огонь за 20 минут ликвидировали пять специалистов и две единицы техники», — сообщает ведомство. По предварительным данным, возгорание произошло в связи с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сведений о пострадавших нет. По данным из открытых источников, речь идет о старейшей в округе пекарне — предприятие было открыто более 25 лет назад. В ней пекут хлеб не только для жителей округа, но и для потребителей, живущих за его пределами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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