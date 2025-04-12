В Курганской области произошел пожар в пекарне

В Каргапольском округе Курганской области в помещении пекарни произошел пожар. О происшествии сообщается в telegram-канале МЧС.
«В селе Окуневское Каргапольского округа загорелось помещение пекарни. Огонь за 20 минут ликвидировали пять специалистов и две единицы техники», — сообщает ведомство.
По предварительным данным, возгорание произошло в связи с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Сведений о пострадавших нет.
По данным из открытых источников, речь идет о старейшей в округе пекарне — предприятие было открыто более 25 лет назад. В ней пекут хлеб не только для жителей округа, но и для потребителей, живущих за его пределами.
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