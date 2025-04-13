Соратника Паслера удерживают в Оренбурге

Министр образования Оренбуржья Алексей Пахомов, вероятно, не поедет в Свердловскую область вслед за своим старшим товарищем Денисом Паслером, недавно возглавившим регион. По данным URA.RU, новый губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сделал Пахомову хорошее предложение.
«Пахомов может стать вице-губернатором по соцполитике», — уточнил источник. Эта позиция освободилась после ухода Татьяны Савиновой, которая 5 апреля стала замгубернатора-министром здравоохранения Свердловской области. Пахомову же на Среднем Урале прочили кресло министра образования. В этом статусе сейчас работает Светлана Тренихина.
В разговоре с URA.RU Пахомов заявил, что не комментирует слухи. Оренбургский минобр он — свердловчанин — возглавил в 2019 году, когда губернатором стал Паслер. В 2013-2016 годах, то есть когда Паслер руководил региональным кабмином, Пахомов был замминистра образования Свердловской области.
За Паслером, назначенным врио свердловского губернатора 26 марта, в Екатеринбург перебрались пока два человека — уже упомянутая Савинова и Игнат Петухов, работавший в Оренбурге замом по экономике и инвестициям. Какую должность доверит ему Паслер в свердловском правительстве, пока неясно.
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