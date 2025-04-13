Почти тысяча курганцев не пустили газовиков и теперь им грозят штрафы до 500 000 рублей

В Кургане активно проводятся проверки газового оборудования среди абонентов, находящихся в «группе риска». В марте 951 человек не впустил газовиков для проверки. Также власти напомнили, что размер штрафов за недопуск был увеличен. Для юридических лиц штраф составит 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«Теперь для физических лиц штраф составляет 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, для юридических лиц — 500 тысяч рублей», — пишет ведомство. В «группу риска» входят жители, неоднократно нарушавшие правила эксплуатации газового оборудования, а также граждане, ведущие антиобщественный образ жизни, одиноко проживающие инвалиды и пожилые люди.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцам из-за неубранного мусора придется заплатить штрафов на 6 миллионов. За прошедший 2024 год в Кургане к административной ответственности привлечено более двух тысяч нарушителей правил благоустройства. Больше всего нарушений связано с мусором и сливом загрязняющих веществ.
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