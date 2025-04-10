В Кургане за прошедший 2024 год к административной ответственности привлечено более двух тысяч нарушителей правил благоустройства. Больше всего нарушений связано с мусором и сливом загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
Согласно данным административной комиссии города, всего в 2024 году было выписано штрафов на сумму свыше шести миллионов рублей. «Наиболее частыми нарушениями, которые рассматривает административная комиссия, являются нарушение требований по уборке территорий, непроведение работ по подметанию, очистки от мусора, опавшей листвы, окосу травы. Содержание элементов зданий, сооружений в неотремонтированном, загрязненном состоянии, сброс мусора, строительных или растительных остатков, слив загрязняющих веществ», — отметил заместитель начальника управления административной практики департамента развития городского хозяйства Сергей Ботников. Штраф для граждан за нарушения составляет от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 40 до 70 тысяч рублей.
В Кургане ужесточение мер по контролю за соблюдением правил благоустройства и пожарной безопасности стало особенно актуальным в свете предстоящего пожароопасного сезона. Ранее власти города уже предупреждали о строгих штрафах за нарушения, связанные с разведением костров, захламлением территорий и несоблюдением правил пожарной безопасности, что подчеркивает их стремление обеспечить безопасность и порядок в регионе.
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