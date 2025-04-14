Курганские мусульмане готовятся к открытию мечети в рабочем поселке Каргаполье. Она начнет работать в ближайшее время. Об этом сообщил источник из числа прихожан.
«В Каргаполье готовятся к открытию мечети. Все работы почти завершены, в ближайшее время начнут читать молитвы», — сообщил источник.
Также о скором открытии мечети сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. Он сообщил, что на объекте в Каргаполье был проведен субботник. Совместными усилиями прихожан была проведена уборка и очистка территории.
Участок под строительство мечети был выделен мусульманам еще в 2018 году. Возводить объект начали летом 2023 года после получения разрешений. Мечеть строилась на пожертвования верующих. Еще одну мечеть вместимостью до 100 человек возводят в Куртамыше. Как и в Каргаполье все работы идут за счет благотворителей.
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