Новую мечеть готовятся открыть курганские мусульмане. Фото

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Новую мечеть планируют открыть для прихожан в Каргаполье
Новую мечеть планируют открыть для прихожан в Каргаполье Фото:

Курганские мусульмане готовятся к открытию мечети в рабочем поселке Каргаполье. Она начнет работать в ближайшее время. Об этом сообщил источник из числа прихожан.

«В Каргаполье готовятся к открытию мечети. Все работы почти завершены, в ближайшее время начнут читать молитвы», — сообщил источник.

Также о скором открытии мечети сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. Он сообщил, что на объекте в Каргаполье был проведен субботник. Совместными усилиями прихожан была проведена уборка и очистка территории.

Участок под строительство мечети был выделен мусульманам еще в 2018 году. Возводить объект начали летом 2023 года после получения разрешений. Мечеть строилась на пожертвования верующих. Еще одну мечеть вместимостью до 100 человек возводят в  Куртамыше. Как и в Каргаполье все работы идут за счет благотворителей. 

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Курганские мусульмане готовятся к открытию мечети в рабочем поселке Каргаполье. Она начнет работать в ближайшее время. Об этом сообщил источник из числа прихожан. «В Каргаполье готовятся к открытию мечети. Все работы почти завершены, в ближайшее время начнут читать молитвы», — сообщил источник. Также о скором открытии мечети сообщил председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. Он сообщил, что на объекте в Каргаполье был проведен субботник. Совместными усилиями прихожан была проведена уборка и очистка территории. Участок под строительство мечети был выделен мусульманам еще в 2018 году. Возводить объект начали летом 2023 года после получения разрешений. Мечеть строилась на пожертвования верующих. Еще одну мечеть вместимостью до 100 человек возводят в  Куртамыше. Как и в Каргаполье все работы идут за счет благотворителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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