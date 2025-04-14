Массовый выброс рыбы на берег водоема в Петуховском округе Курганской области мог произойти из-за сильного ветра и шторма на озере. Быстрое оттаивание льда и шквальный ветер могли привести к перемещению ледяной массы и рыбы к берегу. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев.
«В последнюю неделю лед на озерах сходил, и был шквальный ветер. Возможно, на водоеме был шторм. Эта вся ледовая масса сбивалась в одну сторону, рыба, раз она в вялом состоянии, естественно, этой всей массой следовала в том же направлении. И произошел выброс рыбы на береговую зону», — объяснил Коев.
Коев также отметил, что оказавшаяся рыба в дальнейшем может погибнуть. Ситуация требует дополнительного изучения и возможно вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшие потери рыбного запаса.
Рыбохозяйственная наука придерживается того же мнения, что такие случаи встречаются в природе. Предполагается, что описываемый водоем может располагаться не в Петуховском округе, как утверждалось ранее. Кроме того, по видео кажется, что озеро маленькое, в труднодоступном месте. «Мы попытаемся всю истину выяснить, насколько возможно. Через граждан, через охотников, рыбаков Петуховского округа. Наш водоем или нет. <…> Надо понимать, что это все таки природа, она вот бывает иногда и жестока», — объяснил Алексей Коев.
Ранее в Петуховском округе Курганской области якобы зафиксировали случай массовой гибели рыбы, когда сотни тысяч карасей были выброшены на берег. Ослабшая рыба частично находилась в воде.
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