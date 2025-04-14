Тюменцам придется вновь достать шапки и перчатки

В Тюменскую область придут резкое похолодание и первая весенняя гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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Низкая температура продержится в Тюмени два дня
Низкая температура продержится в Тюмени два дня Фото:

Жителям Тюмени придется вновь достать из шкафа шапки, перчатки и шарфы. О резком похолодании и сильном ветре предупреждает жителей области метеорологический ресурс Gismeteo.

«В четверг, 17 апреля, произойдет резкое похолодание. Температура воздуха в следующие два дня не поднимется выше 3 градусов по шкале Цельсия», — предупреждает ресурс.

Отмечается, что в эти дни скорость ветра может подняться до 16 метров в секунду. В последующие дни температура воздуха будет повышаться. Ко вторнику, 22 апреля, столбики термометров поднимутся до 12 градусов, однако в этот день прогнозируется первая весенняя гроза. 

Прогноз погоды в Тюмени на следующие 10 дней
Прогноз погоды в Тюмени на следующие 10 дней
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Жителям Тюмени придется вновь достать из шкафа шапки, перчатки и шарфы. О резком похолодании и сильном ветре предупреждает жителей области метеорологический ресурс Gismeteo. «В четверг, 17 апреля, произойдет резкое похолодание. Температура воздуха в следующие два дня не поднимется выше 3 градусов по шкале Цельсия», — предупреждает ресурс. Отмечается, что в эти дни скорость ветра может подняться до 16 метров в секунду. В последующие дни температура воздуха будет повышаться. Ко вторнику, 22 апреля, столбики термометров поднимутся до 12 градусов, однако в этот день прогнозируется первая весенняя гроза. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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