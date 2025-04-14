Тюменцам придется вновь достать шапки и перчатки

Жителям Тюмени придется вновь достать из шкафа шапки, перчатки и шарфы. О резком похолодании и сильном ветре предупреждает жителей области метеорологический ресурс Gismeteo.
«В четверг, 17 апреля, произойдет резкое похолодание. Температура воздуха в следующие два дня не поднимется выше 3 градусов по шкале Цельсия», — предупреждает ресурс.
Отмечается, что в эти дни скорость ветра может подняться до 16 метров в секунду. В последующие дни температура воздуха будет повышаться. Ко вторнику, 22 апреля, столбики термометров поднимутся до 12 градусов, однако в этот день прогнозируется первая весенняя гроза.
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