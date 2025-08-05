05 августа 2025

Житель Тюменской области выиграл в лотерею более 5 млн рублей

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Тюменец приобрел выигрышный билет в «Жилищной лотерее»
Тюменец приобрел выигрышный билет в «Жилищной лотерее» Фото:

В Тюменской области на прошлой неделе стало больше, как минимум, на одного миллионера — житель региона купил счастливый лотерейный билет и выиграл 5 000 150 рублей. О победителе сообщила пресс-служба организатора розыгрыша «Столото».

«На прошлой неделе в лотереях от Столото всего выиграли 859 559 889 рублей. 5 000 150 рублей достались победителю из Тюменской области», — сообщается в telegram-канале организатора розыгрыша.

Выигрыш тюменца стал самым крупным на неделе с 28 июля по 3 августа. Уточняется, что билет был приобретен в «Жилищной лотерее».

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В Тюменской области на прошлой неделе стало больше, как минимум, на одного миллионера — житель региона купил счастливый лотерейный билет и выиграл 5 000 150 рублей. О победителе сообщила пресс-служба организатора розыгрыша «Столото». «На прошлой неделе в лотереях от Столото всего выиграли 859 559 889 рублей. 5 000 150 рублей достались победителю из Тюменской области», — сообщается в telegram-канале организатора розыгрыша. Выигрыш тюменца стал самым крупным на неделе с 28 июля по 3 августа. Уточняется, что билет был приобретен в «Жилищной лотерее».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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