В Тюмени из пожара спасли 10 человек. Фото

В Тюмени из зоны пожара на улице Широтной эвакуировали 10 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Огнеборцы спасли людей на Широтной
Огнеборцы спасли людей на Широтной Фото:

В Тюмени на улице Широтной загорелась квартира, из зоны Чп эвакуировали 10 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона.

«В Тюмени ликвидирован пожар в доме на улице Широтной, 27. Там загорелась квартира на втором этаже. Из зоны воздействия опасных факторов огнеборцы эвакуировали 10 человек», — рассказали в МЧС.

Причина возгорания пока неясна. На месте работали 20 пожарных. 

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В Тюмени на улице Широтной загорелась квартира, из зоны Чп эвакуировали 10 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона. «В Тюмени ликвидирован пожар в доме на улице Широтной, 27. Там загорелась квартира на втором этаже. Из зоны воздействия опасных факторов огнеборцы эвакуировали 10 человек», — рассказали в МЧС. Причина возгорания пока неясна. На месте работали 20 пожарных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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