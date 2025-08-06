Огнеборцы спасли людей на Широтной
В Тюмени на улице Широтной загорелась квартира, из зоны Чп эвакуировали 10 человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС региона.
«В Тюмени ликвидирован пожар в доме на улице Широтной, 27. Там загорелась квартира на втором этаже. Из зоны воздействия опасных факторов огнеборцы эвакуировали 10 человек», — рассказали в МЧС.
Причина возгорания пока неясна. На месте работали 20 пожарных.
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