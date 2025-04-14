Куда и кем можно устроиться в Кургане в Заозерном: подборка вакансий

В Заозерном на курганские предприятия нужны официанты, каменщики и флористы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Заозерном открыты вакансии на стройках, в магазинах и кафе
В Заозерном открыты вакансии на стройках, в магазинах и кафе Фото:

В Заозерном открыты вакансии на различных курганских предприятиях. Работа есть для всех — от студентов до пенсионеров. Куда и какие специалисты требуются в крупнейшем районе города и сколько им готовы платить — в подборке корреспондента URA.RU.

Для умелых

В Заозерном строится много жилых и коммерческих объектов, и на один из них требуются каменщики на зарплату 100 000 — 150 000 на руки. Стройка находится на проспекте Маршала Голикова. Объявление размещено на популярном сайте.

«Требуются каменщики для кладки межкомнатного керамзитоблока с опытом работы от года. График 5/2, восьмичасовой рабочий день. Выплаты дважды в месяц», — указано в объявлении.

Для сильных

На другом популярном сайте есть объявление с вакансией грузчика в кондитерский цех в 15 микрорайоне. Платить обещают от 45 000 до 70 000 рублей.

«В кондитерском цеху в Заозерном, 15 микрорайон, открыта вакансия грузчика с возможностью обучения и карьерного роста. Предлагают заработную плату от 45 000 до 70 000 рублей», — написано в объявлении.

Подойдет студентам

В седьмом микрорайоне в семейное кафе ищут официанта. Работа подойдет в том числе для студентов, но нужен опыт работы от года, указано в объявлении. Платить готовы 40 000 — 55 000 рублей.

«Пpиглашаeм oфициантa в семейное кaфе в Зaозеpном. Гpaфик 2/2, c 10:00 до 23:00. Обучение. Maкcимальныe cкидки для сотpудникoв на все мeню», — указано в описании вакансии на популярном сайте объявлений.

Можно без опыта

Без опыта готовы взять на работу флориста и помощника в цветочную студию. Помощником может стать студент. Место работы находится во втором микрорайоне Заозерного. Платить обещают от 35 000 рублей.

«Обязанности: ревизия, прием поставки, сборка букетов. Грамотная устная и письменная речь, умение пользоваться iРаd и iРhоnе, а также социальными сетями», — указано в объявлении.

Для пенсионеров

Соискателей пенсионного возраста ждут в отдел оптики и солнцезащитных очков в третьем микрорайоне Заозерного. График в объявлении — 2/2, зарплата не указана — о ней расскажут при собеседовании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Заозерном открыты вакансии на различных курганских предприятиях. Работа есть для всех — от студентов до пенсионеров. Куда и какие специалисты требуются в крупнейшем районе города и сколько им готовы платить — в подборке корреспондента URA.RU. Для умелых В Заозерном строится много жилых и коммерческих объектов, и на один из них требуются каменщики на зарплату 100 000 — 150 000 на руки. Стройка находится на проспекте Маршала Голикова. Объявление размещено на популярном сайте. «Требуются каменщики для кладки межкомнатного керамзитоблока с опытом работы от года. График 5/2, восьмичасовой рабочий день. Выплаты дважды в месяц», — указано в объявлении. Для сильных На другом популярном сайте есть объявление с вакансией грузчика в кондитерский цех в 15 микрорайоне. Платить обещают от 45 000 до 70 000 рублей. «В кондитерском цеху в Заозерном, 15 микрорайон, открыта вакансия грузчика с возможностью обучения и карьерного роста. Предлагают заработную плату от 45 000 до 70 000 рублей», — написано в объявлении. Подойдет студентам В седьмом микрорайоне в семейное кафе ищут официанта. Работа подойдет в том числе для студентов, но нужен опыт работы от года, указано в объявлении. Платить готовы 40 000 — 55 000 рублей. «Пpиглашаeм oфициантa в семейное кaфе в Зaозеpном. Гpaфик 2/2, c 10:00 до 23:00. Обучение. Maкcимальныe cкидки для сотpудникoв на все мeню», — указано в описании вакансии на популярном сайте объявлений. Можно без опыта Без опыта готовы взять на работу флориста и помощника в цветочную студию. Помощником может стать студент. Место работы находится во втором микрорайоне Заозерного. Платить обещают от 35 000 рублей. «Обязанности: ревизия, прием поставки, сборка букетов. Грамотная устная и письменная речь, умение пользоваться iРаd и iРhоnе, а также социальными сетями», — указано в объявлении. Для пенсионеров Соискателей пенсионного возраста ждут в отдел оптики и солнцезащитных очков в третьем микрорайоне Заозерного. График в объявлении — 2/2, зарплата не указана — о ней расскажут при собеседовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...