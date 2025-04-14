Куда и кем можно устроиться в Кургане в Заозерном: подборка вакансий

В Заозерном открыты вакансии на различных курганских предприятиях. Работа есть для всех — от студентов до пенсионеров. Куда и какие специалисты требуются в крупнейшем районе города и сколько им готовы платить — в подборке корреспондента URA.RU.
Для умелых
В Заозерном строится много жилых и коммерческих объектов, и на один из них требуются каменщики на зарплату 100 000 — 150 000 на руки. Стройка находится на проспекте Маршала Голикова. Объявление размещено на популярном сайте.
«Требуются каменщики для кладки межкомнатного керамзитоблока с опытом работы от года. График 5/2, восьмичасовой рабочий день. Выплаты дважды в месяц», — указано в объявлении.
Для сильных
На другом популярном сайте есть объявление с вакансией грузчика в кондитерский цех в 15 микрорайоне. Платить обещают от 45 000 до 70 000 рублей.
«В кондитерском цеху в Заозерном, 15 микрорайон, открыта вакансия грузчика с возможностью обучения и карьерного роста. Предлагают заработную плату от 45 000 до 70 000 рублей», — написано в объявлении.
Подойдет студентам
В седьмом микрорайоне в семейное кафе ищут официанта. Работа подойдет в том числе для студентов, но нужен опыт работы от года, указано в объявлении. Платить готовы 40 000 — 55 000 рублей.
«Пpиглашаeм oфициантa в семейное кaфе в Зaозеpном. Гpaфик 2/2, c 10:00 до 23:00. Обучение. Maкcимальныe cкидки для сотpудникoв на все мeню», — указано в описании вакансии на популярном сайте объявлений.
Можно без опыта
Без опыта готовы взять на работу флориста и помощника в цветочную студию. Помощником может стать студент. Место работы находится во втором микрорайоне Заозерного. Платить обещают от 35 000 рублей.
«Обязанности: ревизия, прием поставки, сборка букетов. Грамотная устная и письменная речь, умение пользоваться iРаd и iРhоnе, а также социальными сетями», — указано в объявлении.
Для пенсионеров
Соискателей пенсионного возраста ждут в отдел оптики и солнцезащитных очков в третьем микрорайоне Заозерного. График в объявлении — 2/2, зарплата не указана — о ней расскажут при собеседовании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».