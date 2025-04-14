В Курганской области ищут очевидцев и место, в котором ранее массово гибли караси. Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Курганской области.
«Департаментом АПК совместно с территориальным отделом Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства и Петуховским округом проводится проверка. На данный момент фактов, подтверждающих, что упоминаемый водоем действительно расположен на территории Курганской области, нет», — пишет ведомство.
Эксперты отмечают, что причиной выброса рыбы на берег, возможно, стало резкое таяние льда и сильный ветер, что привело к образованию крупной ледяной массы и перемещению рыбы к берегу. Это явление происходит крайне редко.
Департамент просит сообщать о любых подтвержденных фактах, касающихся местонахождения озера, если оно действительно находится в Курганской области. Если у вас есть информация, просят обращаться по телефону: (3522) 43-21-80 или в группу департамента АПК. Это поможет ускорить процесс проверки и ликвидации возможных последствий.
Ранее URA.RU сообщало, что в Росрыболовстве объяснили, почему сотни тысяч карасей оказались на берегу курганского озера. Также отметили, что оказавшаяся рыба в дальнейшем может погибнуть. Ситуация требует дополнительного изучения и возможно вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшие потери рыбного запаса.
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