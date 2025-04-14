14 апреля 2025

В Курганской области объявили срочный розыск очевидцев массовой гибели карасей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эксперты отмечают, что причиной выброса рыбы на берег, стало резкое таяние льда и сильный ветер (архивное фото)
Эксперты отмечают, что причиной выброса рыбы на берег, стало резкое таяние льда и сильный ветер (архивное фото) Фото:

В Курганской области ищут очевидцев и место, в котором ранее массово гибли караси. Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

«Департаментом АПК совместно с территориальным отделом Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства и Петуховским округом проводится проверка. На данный момент фактов, подтверждающих, что упоминаемый водоем действительно расположен на территории Курганской области, нет», — пишет ведомство.

Эксперты отмечают, что причиной выброса рыбы на берег, возможно, стало резкое таяние льда и сильный ветер, что привело к образованию крупной ледяной массы и перемещению рыбы к берегу. Это явление происходит крайне редко.

Департамент просит сообщать о любых подтвержденных фактах, касающихся местонахождения озера, если оно действительно находится в Курганской области. Если у вас есть информация, просят обращаться по телефону: (3522) 43-21-80 или в группу департамента АПК. Это поможет ускорить процесс проверки и ликвидации возможных последствий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Росрыболовстве объяснили, почему сотни тысяч карасей оказались на берегу курганского озера. Также отметили, что оказавшаяся рыба в дальнейшем может погибнуть. Ситуация требует дополнительного изучения и возможно вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшие потери рыбного запаса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области ищут очевидцев и место, в котором ранее массово гибли караси. Об этом сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Курганской области. «Департаментом АПК совместно с территориальным отделом Нижнеобского территориального Управления Росрыболовства и Петуховским округом проводится проверка. На данный момент фактов, подтверждающих, что упоминаемый водоем действительно расположен на территории Курганской области, нет», — пишет ведомство. Эксперты отмечают, что причиной выброса рыбы на берег, возможно, стало резкое таяние льда и сильный ветер, что привело к образованию крупной ледяной массы и перемещению рыбы к берегу. Это явление происходит крайне редко. Департамент просит сообщать о любых подтвержденных фактах, касающихся местонахождения озера, если оно действительно находится в Курганской области. Если у вас есть информация, просят обращаться по телефону: (3522) 43-21-80 или в группу департамента АПК. Это поможет ускорить процесс проверки и ликвидации возможных последствий. Ранее URA.RU сообщало, что в Росрыболовстве объяснили, почему сотни тысяч карасей оказались на берегу курганского озера. Также отметили, что оказавшаяся рыба в дальнейшем может погибнуть. Ситуация требует дополнительного изучения и возможно вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшие потери рыбного запаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...