Ушедшему на СВО бывшему военкому-коррупционеру из Озерска вернули звание офицера

Осужденному за взятки экс-военкому Озерска Пичугину вернули звание подполковника
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Пичугин после приговора отправился на СВО
Владимир Пичугин после приговора отправился на СВО Фото:

Бывшему военкому Озерска (Челябинская область) Владимиру Пичугину, осужденному на 10 лет за получение взяток, вернули звание «подполковник». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

«Суд исключил дополнительное наказание в виде лишения воинского звания „подполковник“. В остальном приговор оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Пичугин попал под следствие в конце июня 2023 года. Его с поличным задержали сотрудники УФСБ по региону и военной контрразведки. Происхождение крупной суммы, обнаруженной при нем, офицер объяснить не смог.

В суде удалось доказать, что Пичугин в период частичной мобилизации «отмазывал» получивших повестки горожан от отправки на фронт. Схема действовала и в обратную сторону: Пичугин давил на местных (угрожал вручением повестки — прим. URA.RU), пытаясь выбить сделку посолиднее.

Суд признал его виновным. В качестве наказания ему назначили 10 лет колонии строгого режима и лишили воинского звания. В суде апелляционной инстанции экс-военком не смог оспорить суровость приговора.

Сейчас Пичугин находится в зоне СВО. После вступления приговора в законную силу он принял решение сменить колонию на окоп. Мужчина активно участвует в боевых действиях, был ранен. Ходили слухи, что он погиб, выполняя боевую задачу. Но его сын опроверг эту информацию.

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Бывшему военкому Озерска (Челябинская область) Владимиру Пичугину, осужденному на 10 лет за получение взяток, вернули звание «подполковник». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. «Суд исключил дополнительное наказание в виде лишения воинского звания „подполковник“. В остальном приговор оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Пичугин попал под следствие в конце июня 2023 года. Его с поличным задержали сотрудники УФСБ по региону и военной контрразведки. Происхождение крупной суммы, обнаруженной при нем, офицер объяснить не смог. В суде удалось доказать, что Пичугин в период частичной мобилизации «отмазывал» получивших повестки горожан от отправки на фронт. Схема действовала и в обратную сторону: Пичугин давил на местных (угрожал вручением повестки — прим. URA.RU), пытаясь выбить сделку посолиднее. Суд признал его виновным. В качестве наказания ему назначили 10 лет колонии строгого режима и лишили воинского звания. В суде апелляционной инстанции экс-военком не смог оспорить суровость приговора. Сейчас Пичугин находится в зоне СВО. После вступления приговора в законную силу он принял решение сменить колонию на окоп. Мужчина активно участвует в боевых действиях, был ранен. Ходили слухи, что он погиб, выполняя боевую задачу. Но его сын опроверг эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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