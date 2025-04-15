Ушедшему на СВО бывшему военкому-коррупционеру из Озерска вернули звание офицера

Бывшему военкому Озерска (Челябинская область) Владимиру Пичугину, осужденному на 10 лет за получение взяток, вернули звание «подполковник». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.
«Суд исключил дополнительное наказание в виде лишения воинского звания „подполковник“. В остальном приговор оставили без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Пичугин попал под следствие в конце июня 2023 года. Его с поличным задержали сотрудники УФСБ по региону и военной контрразведки. Происхождение крупной суммы, обнаруженной при нем, офицер объяснить не смог.
В суде удалось доказать, что Пичугин в период частичной мобилизации «отмазывал» получивших повестки горожан от отправки на фронт. Схема действовала и в обратную сторону: Пичугин давил на местных (угрожал вручением повестки — прим. URA.RU), пытаясь выбить сделку посолиднее.
Суд признал его виновным. В качестве наказания ему назначили 10 лет колонии строгого режима и лишили воинского звания. В суде апелляционной инстанции экс-военком не смог оспорить суровость приговора.
Сейчас Пичугин находится в зоне СВО. После вступления приговора в законную силу он принял решение сменить колонию на окоп. Мужчина активно участвует в боевых действиях, был ранен. Ходили слухи, что он погиб, выполняя боевую задачу. Но его сын опроверг эту информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!