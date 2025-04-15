Курганские власти объявили поиск специалистов в команду правительства

Курганское правительство объявило конкурс по набору специалистов в свою команду. Власти ждут экономистов, финансистов и других сотрудников. Об этом сообщил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем telegram-канале.
«Объявили кадровый конкурс для специалистов, готовых присоединиться к команде правительства Курганской области. На мой взгляд, это отличная возможность показать свои способности и знания, реализовать собственные инициативы. Мы ждем специалистов по экономике и финансам, охране культурных объектов, юридическим вопросам и другим сферам», — указано в посте.
Среди требований к участникам конкурса — желание помогать Курганской области и жителям. При этом, отметил Алексеев, работа непростая и ответственная, а нагрузка высокая. Для участие в конкурсе также пригласили не только жителей Курганской области, но и специалистов из других регионов. Прием документов продлится до 5 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».