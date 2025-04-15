Курганские власти объявили поиск специалистов в команду правительства

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Курганские власти ищут специалистов для работы в правительстве
Курганские власти ищут специалистов для работы в правительстве Фото:

Курганское правительство объявило конкурс по набору специалистов в свою команду. Власти ждут экономистов, финансистов и других сотрудников. Об этом сообщил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем telegram-канале. 

«Объявили кадровый конкурс для специалистов, готовых присоединиться к команде правительства Курганской области. На мой взгляд, это отличная возможность показать свои способности и знания, реализовать собственные инициативы. Мы ждем специалистов по экономике и финансам, охране культурных объектов, юридическим вопросам и другим сферам», — указано в посте.

Среди требований к участникам конкурса — желание помогать Курганской области и жителям. При этом, отметил Алексеев, работа непростая и ответственная, а нагрузка высокая. Для участие в конкурсе также пригласили не только жителей Курганской области, но и специалистов из других регионов. Прием документов продлится до 5 мая. 

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Курганское правительство объявило конкурс по набору специалистов в свою команду. Власти ждут экономистов, финансистов и других сотрудников. Об этом сообщил вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев в своем telegram-канале.  «Объявили кадровый конкурс для специалистов, готовых присоединиться к команде правительства Курганской области. На мой взгляд, это отличная возможность показать свои способности и знания, реализовать собственные инициативы. Мы ждем специалистов по экономике и финансам, охране культурных объектов, юридическим вопросам и другим сферам», — указано в посте. Среди требований к участникам конкурса — желание помогать Курганской области и жителям. При этом, отметил Алексеев, работа непростая и ответственная, а нагрузка высокая. Для участие в конкурсе также пригласили не только жителей Курганской области, но и специалистов из других регионов. Прием документов продлится до 5 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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