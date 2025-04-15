Трамп знает сокровенное желание России по спецоперации на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия стремится завершить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сославшись на слова спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа.
«Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить этот конфликт, и президент (Трамп — прим. URA.RU) также верит в это», — отметила Левитт в ходе регулярного брифинга для журналистов. Цитата по РИА «Новости».
Левитт попросили прокомментировать разговора между Уиткоффом и главой РФ Владимиром Путиным, что состоялся в Санкт-Петербурге 11 апреля. Она от комментариев отказалась, заявив, что «не хочет предвосхищать [результаты] этих переговоров».
Президент Путин встретился 11 апреля со Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По данным Reuters, после беседы с российским политиком, спецпосланник предложил главе США Трампу в качестве быстрого способа разрешения украинского конфликта признать за Россией четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области (они вошли в состав РФ еще в 2022 году). Сын американского лидера Дональд Трамп-младший похвалил Уиткоффа за желание покончить с СВО.
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