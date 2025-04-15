15 апреля 2025

Трамп знает сокровенное желание России по спецоперации на Украине

Белый дом: Трамп уверен, что Россия хочет завершить конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия хочет положить конец, считает Трамп
Россия хочет положить конец, считает Трамп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия стремится завершить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сославшись на слова спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа.

«Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить этот конфликт, и президент (Трамп — прим. URA.RU) также верит в это», — отметила Левитт в ходе регулярного брифинга для журналистов. Цитата по РИА «Новости».

Левитт попросили прокомментировать разговора между Уиткоффом и главой РФ Владимиром Путиным, что состоялся в Санкт-Петербурге 11 апреля. Она от комментариев отказалась, заявив, что «не хочет предвосхищать [результаты] этих переговоров».

Президент Путин встретился 11 апреля со Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По данным Reuters, после беседы с российским политиком, спецпосланник предложил главе США Трампу в качестве быстрого способа разрешения украинского конфликта признать за Россией четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области (они вошли в состав РФ еще в 2022 году). Сын американского лидера Дональд Трамп-младший похвалил Уиткоффа за желание покончить с СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп уверен, что Россия стремится завершить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сославшись на слова спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа. «Как сказал вчера вечером Уиткофф, он верит, что Россия хочет завершить этот конфликт, и президент (Трамп — прим. URA.RU) также верит в это», — отметила Левитт в ходе регулярного брифинга для журналистов. Цитата по РИА «Новости». Левитт попросили прокомментировать разговора между Уиткоффом и главой РФ Владимиром Путиным, что состоялся в Санкт-Петербурге 11 апреля. Она от комментариев отказалась, заявив, что «не хочет предвосхищать [результаты] этих переговоров». Президент Путин встретился 11 апреля со Уиткоффом в Санкт-Петербурге. По данным Reuters, после беседы с российским политиком, спецпосланник предложил главе США Трампу в качестве быстрого способа разрешения украинского конфликта признать за Россией четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области (они вошли в состав РФ еще в 2022 году). Сын американского лидера Дональд Трамп-младший похвалил Уиткоффа за желание покончить с СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...