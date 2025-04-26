Курган и Эпплтон: история побратимства двух сверхдержав России и США

27 апреля был установлен побратимский договор между Курганом и американским городом Эпплтон в рамках программы Sister Cities International. Союз был нацелен на развитие культурных, экономических и социальных отношений между городами. Этот шаг стал частью более широких усилий по укреплению международного сотрудничества в период гласности и перестройки в СССР. В 2025 году исполняется 35 лет с момента заключения побратимства. О том, как два города заключили союз — в материале URA.RU.
Как все начиналось
Побратимские отношения между Курганом и Эпплтоном были сформированы в рамках программы Sister Cities International (SCI), которая была основана в 1967 году. Основной целью побратимства между Курганом и Эпплтоном было развитие культурных связей и обмен опытом, медицинскими и гуманитарными поставками. Экономическое сотрудничество также оказалось продуктивным, учитывая схожие профили регионов, особенно в аграрном секторе.
За 35 лет состоялись десятки визитов делегаций из Кургана в Эпплтон и обратно. В Кургане проходили выставки американских художников, концерты американских музыкантов и другие культурные мероприятия.
Конкурент Кургана
Первоначально Эпплтон рассматривал возможность побратимства с Пятигорском, но в 1990 году SCI успешно организовала партнерство с Курганом. Позже к этому партнерству присоединились соседние города Кимберли, Нина и Менаша, что привело к образованию программы Fox Cities-Kurgan Sister City Program. Эта программа не только способствовала культурному и экономическому обмену, но и играла значительную роль в международных проектах, в том числе в решении проблем, связанных с утилизацией химического оружия.
В 2000-х годах США выделили около 1 миллиарда долларов на помощь России в уничтожении химического оружия, часть этих средств была направлена в Курганскую область.
Курганцы ездили в США
В 2010 году, по случаю 20-летнего юбилея побратимства, в Эпплтоне прошли праздничные мероприятия, в которых приняла участие официальная делегация из Кургана. Представители провели встречи с членами местного Ротари-клуба, бизнесменами и представителями православной церкви Эпплтона. В составе делегации были депутат Курганской городской думы Иван Камшилов, декан филологического факультета Курганского госуниверситета Наталья Бочегова и преподаватель Лариса Жирова.
Что сейчас
На данный момент о продолжении союза оперативно в пресс-службе администрации выяснить не удалось. Редакцией URA.RU был отправлен запрос. Ответ ожидается.
В августе 2022 года в мэрии Кургана сообщали URA.RU, что договор все еще действовал. «На сегодняшний день у города Курган действуют два договора с городами-побратимами: с Эпплтоном, штат Висконсин, США (соглашение от 27 апреля 1990 года) и с Руфиной, Италия (соглашение от августа 1982 года)», — рассказали в пресс-службе администрации. Договоры действуют со временем СССР.
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