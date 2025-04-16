«Поместила голову в сервант»: появились подробности убийства детей топором в Канске

В Красноярском крае в городе Канск женщина, обвиняемая в убийстве трех своих детей, отрезала самому младшему из них, семимесячному малышу, голову и поставила ее в сервант. Об этом сообщили правоохранители.
«Она поместила голову (семимесячного сына — прим. URA.RU) в сервант», — передает РИА Новости информацию от правоохранителей. Отмечается, что тело старшего мальчика нашли на улице, а двух других детей — в летней комнате.
В Канске на улице Герцена в частном доме были найдены тела трех детей с рублеными ранениями головы и других частей тела: четырехлетней девочки, семимесячного и восьмилетнего мальчиков. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью против их 29-летней матери. Женщине может грозить до 20 лет лишения свободы. Также Центральный районный суд Красноярска отправил подозреваемую в СИЗО на два месяца и предоставил ей психиатрическую помощь. На судебном заседании она полностью признала свою вину в содеянном.
Краевая прокуратура сообщила, что с октября 2024 года семья находилась на профилактическом учете в системе социальной защиты. Отец детей ранее был привлечен к ответственности за нанесение побоев еще одному семилетнему сыну. В момент убийства мальчик находился не дома и выжил. Мать детей является домохозяйкой, она с 2019 года состоит на учете в психиатрическом диспансере с диагнозом параноидальный тип шизофрении. По словам обвиняемой, она задушила дочь и нанесла удары топором сыновьям. По факту произошедшего также было возбуждено дело в отношении должностных лиц системы профилактики за халатность в выполнении своих обязанностей.
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