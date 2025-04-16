В Тюмени воинские памятники возьмут под круглосуточную охрану

В Тюмени в период с 1 по 12 мая воинские памятники и мемориалы, а также места захоронений воинов Великой Отечественной войны будут охранять круглосуточно. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«В Тюмени обсудили обеспечение безопасности в период подготовки и проведения майских праздников. В настоящее время маршруты наружных нарядов приближены к монументам воинской славы, памятникам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а в период с 1 по 12 мая будет обеспечиваться круглосуточная охрана данных мест», — сообщили в мэрии.
До начала праздничных мероприятий также проведут обследование общественных территорий на взрывобезопасность. Особый контроль также будет за гостиницами и другими местами размещения.
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