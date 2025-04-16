В Тюмени воинские памятники возьмут под круглосуточную охрану

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все места памяти возьмут под круглосуточную охрану в период с 1 по 12 мая
Все места памяти возьмут под круглосуточную охрану в период с 1 по 12 мая Фото:

В Тюмени в период с 1 по 12 мая воинские памятники и мемориалы, а также места захоронений воинов Великой Отечественной войны будут охранять круглосуточно. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«В Тюмени обсудили обеспечение безопасности в период подготовки и проведения майских праздников. В настоящее время маршруты наружных нарядов приближены к монументам воинской славы, памятникам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а в период с 1 по 12 мая будет обеспечиваться круглосуточная охрана данных мест», — сообщили в мэрии.

До начала праздничных мероприятий также проведут обследование общественных территорий на взрывобезопасность. Особый контроль также будет за гостиницами и другими местами размещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в период с 1 по 12 мая воинские памятники и мемориалы, а также места захоронений воинов Великой Отечественной войны будут охранять круглосуточно. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В Тюмени обсудили обеспечение безопасности в период подготовки и проведения майских праздников. В настоящее время маршруты наружных нарядов приближены к монументам воинской славы, памятникам и местам захоронения воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а в период с 1 по 12 мая будет обеспечиваться круглосуточная охрана данных мест», — сообщили в мэрии. До начала праздничных мероприятий также проведут обследование общественных территорий на взрывобезопасность. Особый контроль также будет за гостиницами и другими местами размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...