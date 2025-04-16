В Шадринске на День Победы пройдут «Бессмертный полк» и салют

В Шадринске (Курганская область) готовятся к торжественному празднованию Дня Победы, включая шествие «Бессмертного полка» и салют. О подготовке к празднику сообщила пресс-служба администрации города.
Глава Шадринска Антон Мокан подчеркнул важность тщательной подготовки к этой знаковой дате. «Подготовка выходит на финишную прямую. Подрядчики, волонтеры и коллективы предприятий продолжают обновлять памятные места и обелиски. Таких на территории Шадринска больше 30-ти, над каждым установлено шефство», — пишет ведомство.
В преддверии Дня Победы в Шадринске активно ведется работа: обновляются памятные места и обелиски, готовится праздничное оформление улиц. Культурные учреждения проводят репетиции, и город активно включается в федеральные и региональные акции. Девятого мая жителей ждут митинги, концерты и спортивные состязания, а кульминацией станет фейерверк.
Работы по обновлению памятников и обелисков в Шадринске начались в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Эта инициатива включает ремонт мемориалов в различных местах города, что стало частью обширной кампании по благоустройству и восстановлению памятных мест во всей области.
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