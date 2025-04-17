Расширяет бизнес-империю: чем известен миллиардер и владелец крупнейших ТЦ из ХМАО

Владелец крупнейших торговых центров в Нижневартовске Ваха Закриев в 2024 году удвоил прибыль и смог приумножить свое состояние. Предприниматель входит в число самых состоятельных жителей Югры, замыкая десятку богатейших людей региона. URA.RU исследовало его биографию и успехи в бизнесе.
Свой бизнес Закриев начинал в начале нулевых как индивидуальный предприниматель. По данным реестров, он зарегистрировал ИП в 2001 году и с тех пор развивал торговые предприятия. Начинал с оптовой торговли продовольственными товарами, держал рынок в Нижневартовске. Со временем расширил бизнес, обратившись к сфере коммерческой недвижимости.
«Югра-Строй» и торговые центры
Сейчас крупнейший актив Закриева — ООО «Югра-Строй». Эта компания владеет крупнейшими торгово-развлекательными центрами Нижневартовска. Бизнесмен является единственным учредителем данной компании. Генеральным директором ООО «Югра-Строй» выступает его брат Шамхан Закриев.
В списке недвижимости Закриева значится ТРЦ «Югра-Молл» — самый большой торгово-развлекательный комплекс в Нижневартовске. Этот пятиэтажный центр оценивается примерно в пять млрд рублей, а его годовая выручка достигает миллиарда. «Югра-Молл» включает множество магазинов, рестораны, развлекательные зоны и даже собственный кинотеатр.
Также Закриеву принадлежит торговый центр «Флагман». Сейчас идет реконструкция здания, в ходе которой владелец планирует расширить торговые площади.
В прошлом году, по данным портала РБК, «Югра-Строй» зарегистрировал новую торговую марку North Star Sky. Под этим брендом в Нижневартовске начал работу еще один ТЦ. Таким образом, на конец 2024 года в управлении предпринимателя находилось несколько крупных торговых объектов, составляющие основу его бизнес-империи.
Новые проекты: строительство ТЦ «Мираж»
Закриев продолжает инвестировать в развитие торговой недвижимости. В настоящее время его компания возводит новый торгово-развлекательный центр «Мираж» в Нижневартовске. Проект вышел на финальную стадию. Но изначально открыть «Мираж» хотели в марте 2025 года, однако сроки завершение сдвинули примерно на четыре месяца из-за необходимости дополнительного времени на отделочные работы и благоустройство.
Представители компании рассказывали агентству, что в ТЦ уже сформировался пул арендаторов. Среди них должны быть как офисы с магазинами, так и развлекательные локации.
Бизнес-клан Закриевых
Кроме компании «Югра-Строй», в числе активов Закриева также числится ООО «Закриев и Ко», которое зарегистрировано в Нижневартовске и занимается торгово-закупочной деятельностью. Также есть фирма «ЗАКРИЕВ», зарегистрированная в Чеченской Республике, но она не играет значительной роли в бизнесе ХМАО. В 2024 году обе компании показали положительные результаты.
Помимо этого, Закриев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимается оптовой торговлей, поставляя товары в различные города и на свои торговые точки.
Основная часть бизнеса у Закриева сосредоточена в его семье. Брат Вахи, Шамхан Закриев, является генеральным директором «Югра-Строй». Семья активно управляет бизнесом, и все проекты часто связаны с близкими родственниками. Так, например, земля под новый торговый центр «Мираж» оформлена на Мансура Закриева, а развлекательные проекты в ТЦ продвигает Муса Закриев. Его аккаунт в соцсетях связан с заведением Check Point в Нижневартовске, расположенным в ТЦ North Star sky и «Флагман».
Финансы и прибыль
Финансовые результаты бизнеса Закриева за последние годы демонстрируют значительные колебания. Если в 2020 году его основной актив («Югра-Строй» с ТРЦ) получил чрезвычайно высокую чистую прибыль — свыше 3,7 млрд рублей, то уже в 2021 году компания столкнулась с убытком. По итогам 2022 года дела несколько выправились — чистая прибыль ООО «Югра-Строй» составила около 9,2 млн рублей. Однако эта величина все еще была несопоставима с докризисными показателями.
В 2023 году финансовые результаты оказались скромнее: чистая прибыль ООО «Югра-Строй» сократилась до 4,03 млн рублей. Тем не менее, уже в 2024 году бизнес показал позитивную динамику. Согласно официальной бухгалтерской отчетности, оказавшейся в распоряжении СМИ, чистая прибыль компании за 2024 год почти удвоилась — достигла 7,76 млн руб. против 4,03 млн рублей годом ранее. Таким образом, прирост прибыли составил около 3,7 млн рублей (+92%) за год. Показательно, что рост прибыли произошел на фоне снижения оборотов: выручка «Югра-Строй» в 2024-м упала почти на треть, с 950,6 млн руб. до 679,2 млн руб.
Стоит отметить, что финансовая деятельность Закриева привлекла внимание налоговых органов. В середине 2024 года ФНС приостановила операции по счетам ООО «Югра-Строй», заподозрив компанию в уклонении от уплаты налогов. Налоговая проверка выявила использование фирмой фиктивных сделок с контрагентами-«однодневками» (не ведущими реальной деятельности), вследствие чего были доначислены налоги, пени и штрафы на общую сумму 71,5 млн руб.. Общий объем налоговой задолженности предприятия к концу 2024 года превысил 102 млн рублей. Закриев оспорил претензии ФНС в арбитражном суде — его компания подала пять исков, пытаясь отменить решения налоговой о блокировке счетов и доначислениях. Однако суд признал доводы налоговой инспекции обоснованными. Налоговые споры продолжаются.
Начав с рынков, Закриев создал свою торговую империю в Нижневартовске. Сейчас его компании работают с большими оборотами, но вместе с денежным потоком растут финансовые и юридические вопросы, которые ставят новые вызовы перед миллиардером.
Агентство URA.RU отправило запрос в компанию миллиардера. На момент публикации материала ответ не поступил.
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