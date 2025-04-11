Владелец крупнейших торговых центров в Нижневартовске удвоил прибыль

Владелец торгово-развлекательных центров «Югра-Молл» и «Флагман» в Нижневартовске Ваха Закриев по итогам 2024 года увеличил совокупную прибыль своих компаний почти на четыре миллиона рублей. Об этом свидетельствует официальная бухгалтерская отчетность, оказавшаяся в распоряжении URA.RU.
«Чистая прибыль ООО „Югра-Строй“ составила 7,76 миллиона рублей против 4,03 миллиона годом ранее. При этом выручка предприятия снизилась более чем на 270 миллионов — с 950,6 до 679,2 миллиона рублей», — уточняется в документах. Выручка снизилась почти на треть — на 270 миллионов.
Закриев также владеет компаниями «Закриев и Ко» и «Фирма Закриев». Они завершили 2024 год с положительными, хоть и скромными результатами.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию ООО «Югра-Строй». На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Закриев входит в десятку самых богатых жителей Югры. Он владеет несколькими торгово-развлекательными центрами в Нижневартовске.
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