Владелец крупнейших торговых центров в Нижневартовске удвоил прибыль

Владелец «Югра Молла» в Нижневартовске Закриев увеличил прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль владельца крупнейшего ТЦ в Нижневартовске выросла вдвое
Прибыль владельца крупнейшего ТЦ в Нижневартовске выросла вдвое Фото:

Владелец торгово-развлекательных центров «Югра-Молл» и «Флагман» в Нижневартовске Ваха Закриев по итогам 2024 года увеличил совокупную прибыль своих компаний почти на четыре миллиона рублей. Об этом свидетельствует официальная бухгалтерская отчетность, оказавшаяся в распоряжении URA.RU.

«Чистая прибыль ООО „Югра-Строй“ составила 7,76 миллиона рублей против 4,03 миллиона годом ранее. При этом выручка предприятия снизилась более чем на 270 миллионов — с 950,6 до 679,2 миллиона рублей», — уточняется в документах. Выручка снизилась почти на треть — на 270 миллионов.

Закриев также владеет компаниями «Закриев и Ко» и «Фирма Закриев». Они завершили 2024 год с положительными, хоть и скромными результатами.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию ООО «Югра-Строй». На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Закриев входит в десятку самых богатых жителей Югры. Он владеет несколькими торгово-развлекательными центрами в Нижневартовске.

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Владелец торгово-развлекательных центров «Югра-Молл» и «Флагман» в Нижневартовске Ваха Закриев по итогам 2024 года увеличил совокупную прибыль своих компаний почти на четыре миллиона рублей. Об этом свидетельствует официальная бухгалтерская отчетность, оказавшаяся в распоряжении URA.RU. «Чистая прибыль ООО „Югра-Строй“ составила 7,76 миллиона рублей против 4,03 миллиона годом ранее. При этом выручка предприятия снизилась более чем на 270 миллионов — с 950,6 до 679,2 миллиона рублей», — уточняется в документах. Выручка снизилась почти на треть — на 270 миллионов. Закриев также владеет компаниями «Закриев и Ко» и «Фирма Закриев». Они завершили 2024 год с положительными, хоть и скромными результатами. Агентство URA.RU направило запрос в компанию ООО «Югра-Строй». На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Закриев входит в десятку самых богатых жителей Югры. Он владеет несколькими торгово-развлекательными центрами в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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