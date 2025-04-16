«Мой бюджет ноль рублей»: скандально известная учительница из Ишима выиграла в шоу «Четыре свадьбы»

Уволенная за публикацию интимных фотографий учительница из Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова заняла первое место на шоу «Четыре свадьбы». Она рассказала, что не потратила ни копейки на торжество — все было сделано по бартеру.
«У меня по бартеру будет совершенно все. Мой бюджет ноль рублей. Если посчитать, 300 тысяч где-то свадьба у нас вышла», — рассказала тюменка.
Торжественное мероприятие прошло в Ишиме. Ее женихом был 27-летний стример, с которым они уже были расписаны, но без церемонии. Несмотря на это, женщина призналась, что с мужем после шоу они уже разошлись.
При этом, Шумилова — не единственная победительница. Ее соперница набрала такое же количество баллов и разделила первое место.
Ранее URA.RU писало о том, что в 2023 году учительницу из Ишима Анастасию Шумилову затравили за фотографии в купальнике, опубликованные в соцсетях. После этого она была вынуждена уволиться из учебного заведения, а затем стала часто мелькать в ток-шоу на федеральных телеканалах.
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