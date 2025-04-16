16 апреля 2025

«Мой бюджет ноль рублей»: скандально известная учительница из Ишима выиграла в шоу «Четыре свадьбы»

Скандально известная учительница из Ишима выиграла шоу не тратясь на свадьбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Шумилова уже успела разойтись с мужем после шоу
Шумилова уже успела разойтись с мужем после шоу Фото:

Уволенная за публикацию интимных фотографий учительница из Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова заняла первое место на шоу «Четыре свадьбы». Она рассказала, что не потратила ни копейки на торжество — все было сделано по бартеру.

«У меня по бартеру будет совершенно все. Мой бюджет ноль рублей. Если посчитать, 300 тысяч где-то свадьба у нас вышла», — рассказала тюменка.

Торжественное мероприятие прошло в Ишиме. Ее женихом был 27-летний стример, с которым они уже были расписаны, но без церемонии. Несмотря на это, женщина призналась, что с мужем после шоу они уже разошлись.

При этом, Шумилова — не единственная победительница. Ее соперница набрала такое же количество баллов и разделила первое место.

Ранее URA.RU писало о том, что в 2023 году учительницу из Ишима Анастасию Шумилову затравили за фотографии в купальнике, опубликованные в соцсетях. После этого она была вынуждена уволиться из учебного заведения, а затем стала часто мелькать в ток-шоу на федеральных телеканалах.

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Уволенная за публикацию интимных фотографий учительница из Ишима (Тюменская область) Анастасия Шумилова заняла первое место на шоу «Четыре свадьбы». Она рассказала, что не потратила ни копейки на торжество — все было сделано по бартеру. «У меня по бартеру будет совершенно все. Мой бюджет ноль рублей. Если посчитать, 300 тысяч где-то свадьба у нас вышла», — рассказала тюменка. Торжественное мероприятие прошло в Ишиме. Ее женихом был 27-летний стример, с которым они уже были расписаны, но без церемонии. Несмотря на это, женщина призналась, что с мужем после шоу они уже разошлись. При этом, Шумилова — не единственная победительница. Ее соперница набрала такое же количество баллов и разделила первое место. Ранее URA.RU писало о том, что в 2023 году учительницу из Ишима Анастасию Шумилову затравили за фотографии в купальнике, опубликованные в соцсетях. После этого она была вынуждена уволиться из учебного заведения, а затем стала часто мелькать в ток-шоу на федеральных телеканалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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