Уволенная за интимные фото учительница из Ишима снялась в шоу «Четыре свадьбы»

Уволенная за публикацию интимных фотографий учительница из Ишима Тюменской области Анастасия Шумилова приняла участие в съемках шоу «Четыре свадьбы». Об этом она рассказала в своем telegram-канале «Училкавнезакона».
«Да! Я снималась в шоу „Четыре свадьбы“. И наконец-то выходит долгожданный выпуск. Смотрите и отмечайте меня в своих соцсетях, комментируйте. А я буду добавлять вас к себе», — указано в публикации Шумиловой.
Информация об участии Шумиловой в проекте «Четыре свадьбы» также указана на официальном сайте телеканала «Пятница!». «Четыре невесты оценят торжества друг друга. Алена из Ульяновска устроит на своей свадьбе модный показ. Анастасия из Ишима попробует удивить конкуренток свадьбой наоборот. На свадьбу Анастасии из Санкт-Петербурга гости придут в костюмах героев комиксов. А у Ирины из Нижнего Новгорода будет классическая свадьба с элементами современности», — указано на официальном сайте канала «Пятница!».
Ранее URA.RU писало о том, что в 2023 году учительницу из Ишима Анастасию Шумилову затравили за фотографии в купальнике, опубликованные в соцсетях. После этого она была вынуждена уволиться из учебного заведения, а затем стала часто мелькать в ток-шоу на федеральных телеканалах.
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