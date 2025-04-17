В годовщину премьеры экранизации культового сериала «Игра престолов» по роману Джорджа Мартина (17 апреля 2011 года), корреспондент URA.RU поручил искусственному интеллекту представить курганских политиков в доспехах Вестероса. Нейросеть проанализировала их карьеры, характеры и подобрала каждому «своего» героя эпоса — от короля до благородного защитника слабых. Подробнее — в материале агентства.
Вадим Шумков — губернатор Курганской области
По версии нейросети, Вадима Шумкова стоит видеть в образе Станниса Баратеона. «Строгость, безупречное чувство долга и умение жестко расставлять приоритеты в экономике делают его „королем“, способным твердой рукой вести область к новым высотам», — отмечает искусственный интеллект.
Дмитрий Фролов — спикер областной думы
Нейросеть нашла у Дмитрия Фролова черты персонажа Эддарда Старка: дипломатичность, стремление к справедливому диалогу и сильное чувство ответственности. Как «Нед» Старк, он, по мнению генеративного ИИ, сочетает независимость и готовность защищать интересы курганцев и парламента.
Депутат Госдумы Александр Ильтяков
ИИ предложил сопоставить Александра Ильтякова с Роббом Старком — молодым воином и харизматичным вождем. «Искренняя преданность людям, ораторское мастерство и масштабный меценатский проект делают его „королем Севера“ курганской политики», — считает нейросеть.
Сенатор Сергей Муратов
Сенатора СФ Сергея Муратова нейросеть без сомнений нарядила в образ Джона Сноу. По словам ИИ, честность, принципиальность и готовность служить идеалам — те самые качества, которые связывают его с лордом-командиром Ночного Дозора и защитником слабых.
Замгубернатора Константин Ермаков
По версии ИИ, Константина Ермакова можно считать Давосом Сивортом. По мнению нейросети, его репутация честного советника, «морального камертонa» и человека, чьи слова всегда отражают интересы общества, идеально совпадает с образом Скромного Рыцаря.
Депутат Кургана и оппозиционер Иван Камшилов
ИИ представил депутата гордумы Ивана Камшилова в роли лорда Джейра Мормонта — старейшины, мудрого стратега и непримиримого защитника справедливости. Многолетний опыт, юридическая точность и независимость убеждений роднят его с Мормонтом.
Директор департамента строительства Ирина Саблукова
Нейросеть увидела в директоре депстроя Ирине Саблуковой — Бриенну Тарт — рыцарку, чья сила духа и безусловная преданность делу вдохновляют остальных. Броня реформ и меч развития инфраструктуры Курганской области ложатся на ее плечи так же естественно, как рыцарская кираса.
Елена Островских — директор департамента здравоохранения
Дейенерис Таргариен — «мать» исцеленного народа, ИИ увидел в директоре депздрава Елене Островских. «Забота о здоровье жителей и готовность „освободить“ систему от устаревших практик сделали ее настоящей „Драконьей Короной“ курганского здравоохранения», — говорит искусственный интеллект.
Наталья Кириллова — заместитель губернатора по социальной политике
Нейросеть соотнесла Наталью Кириллову с Маргери Тирелл — искусной дипломанткой и заботливой «королевой», умеющей находить язык с разными слоями общества. Как считает ИИ, ее эмпатия и внимание к проблемам простых людей делают социальную политику региона по ?особенному теплой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».