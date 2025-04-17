Врип города Кургана Науменко рассказал о подготовке ко Дню Победы

Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Антон Науменко рассказал на онлайн-конференции о подготовке ко Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Во время пресс-конференции Антон Анатольевич рассказал, что в годы Великой Отечественной войны в Курган было эвакуировано порядка 20-ти предприятий, с которыми в город прибыло около 150 тысяч человек. Наши земляки производили необходимое для фронта продовольствие, одежду и другую продукцию, спасали раненых в госпиталях, помогали эвакуированным, заботились о сиротах», — пишет ведомство.
Кроме того, Курган получил статус «Город трудовой доблести» в год 80-летия Победы. В настоящее время ведется подбор места для размещения стелы, обсуждаются варианты ее внешнего вида с участием Российского военно-исторического общества.
В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в Кургане уже завершено вручение медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» всем 546 ветеранам, труженикам тыла и узникам концлагерей, проживающим в городе. С 3 по 7 мая в Кургане традиционно пройдут концерты для ветеранов, украшаются городские улицы и здания праздничной символикой, а на бортах автобусов размещены георгиевские ленты и изображение монумента «Родина-мать зовет!». В других городах УрФО также готовятся к установке стел и проведению праздничных мероприятий: так, в Верхней Пышме пройдет шествие исторической техники, а в Миассе и Салехарде завершается выбор места для памятных сооружений.
Ранее в Кургане начались работы по приведению в порядок памятников и мемориальных объектов к 80-летию Победы: составлен перечень ремонтных работ, проведены субботники на 29 памятных местах, а к благоустройству присоединились школьники, педагоги и городские предприятия. Также на День Победы в городе запланированы концерты, приглашенные звезды и праздничный салют.
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