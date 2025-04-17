17 апреля 2025

Губернатор поднял размер единовременной выплаты военнослужащим

Единоразовую выплату для бойцов на СВО увеличили до 1,9 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее размер выплаты составлял 1 600 000 рублей
Ранее размер выплаты составлял 1 600 000 рублей Фото:

Для военнослужащих из Тюменской области поднимут размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны до 1 900 000 рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

«Увеличиваем до 1 900 000 рублей единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции. Подписал соответствующее постановление правительства Тюменской области», — отметил глава Тюменской области в своем telegram-канале.

Ранее значение выплаты было увеличено до 1 600 000 рублей. Таким образом, при заключении контакта тюменец получал единовременную выплату от Минобороны в размере 400 тысяч рублей и 1 600 000 рублей от Тюменской области.

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Для военнослужащих из Тюменской области поднимут размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны до 1 900 000 рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор. «Увеличиваем до 1 900 000 рублей единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции. Подписал соответствующее постановление правительства Тюменской области», — отметил глава Тюменской области в своем telegram-канале. Ранее значение выплаты было увеличено до 1 600 000 рублей. Таким образом, при заключении контакта тюменец получал единовременную выплату от Минобороны в размере 400 тысяч рублей и 1 600 000 рублей от Тюменской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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