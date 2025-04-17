Губернатор поднял размер единовременной выплаты военнослужащим

Для военнослужащих из Тюменской области поднимут размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны до 1 900 000 рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.
«Увеличиваем до 1 900 000 рублей единовременную региональную выплату гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы и участия в специальной военной операции. Подписал соответствующее постановление правительства Тюменской области», — отметил глава Тюменской области в своем telegram-канале.
Ранее значение выплаты было увеличено до 1 600 000 рублей. Таким образом, при заключении контакта тюменец получал единовременную выплату от Минобороны в размере 400 тысяч рублей и 1 600 000 рублей от Тюменской области.
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