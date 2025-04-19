19 апреля 2025

Shaman и Мизулина посетили пасхальную службу в храме Христа Спасителя

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Главного переговорщика с США Кирилла Дмитриева заметили в храме Христа Спасителя
Главного переговорщика с США Кирилла Дмитриева заметили в храме Христа Спасителя Фото:
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Пасха — 2025

Известные российские общественные и политические деятели, а также артисты приняли участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил корреспондент с места событий.

Среди присутствовавших были певец Shaman, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, рассказал корреспондент ТАСС. На службе были замечены председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Апостольский нунций Святейшего Престола в РФ архиепископ Джованни Д'Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие верующие.

На богослужении в главном кафедральном соборе страны, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, присутствовали президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Там собрались тысячи верующих. Верхний храм способен вместить до десяти тысяч человек.

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Известные российские общественные и политические деятели, а также артисты приняли участие в пасхальной службе в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщил корреспондент с места событий. Среди присутствовавших были певец Shaman, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, рассказал корреспондент ТАСС. На службе были замечены председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, Апостольский нунций Святейшего Престола в РФ архиепископ Джованни Д'Аниелло, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и другие верующие. На богослужении в главном кафедральном соборе страны, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, присутствовали президент России Владимир Путин, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Там собрались тысячи верующих. Верхний храм способен вместить до десяти тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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