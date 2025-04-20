20 апреля 2025

Из-за снежных заносов на выезде из ЯНАО сузилась трасса. Видео

Водители предупредили о затруднении движения в ЯНАО из-за погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса в сторону Карамовки с Холмов заметена
Трасса в сторону Карамовки с Холмов заметена Фото:

В социальных сетях водителей предупреждают о затруднениях на трассе в сторону Карамовского поста ДПС с Холмов. Дорога переметена, что привело к значительным замедлениям движения, сообщают водители в социальных сетях.

«Движение очень медленное, частые остановки. Если есть возможность — отложите выезд», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». 

В настоящее время на трассе в сторону Карамовки с Холмов дорога сузилась до одной полосы. Автомобилисты сталкиваются с частыми остановками и медленным движением. Водителям советуют учитывать эту информацию при планировании маршрута, по возможности отложить поездку, чтобы избежать неудобств.

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В социальных сетях водителей предупреждают о затруднениях на трассе в сторону Карамовского поста ДПС с Холмов. Дорога переметена, что привело к значительным замедлениям движения, сообщают водители в социальных сетях. «Движение очень медленное, частые остановки. Если есть возможность — отложите выезд», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск».  В настоящее время на трассе в сторону Карамовки с Холмов дорога сузилась до одной полосы. Автомобилисты сталкиваются с частыми остановками и медленным движением. Водителям советуют учитывать эту информацию при планировании маршрута, по возможности отложить поездку, чтобы избежать неудобств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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