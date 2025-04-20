В социальных сетях водителей предупреждают о затруднениях на трассе в сторону Карамовского поста ДПС с Холмов. Дорога переметена, что привело к значительным замедлениям движения, сообщают водители в социальных сетях.
«Движение очень медленное, частые остановки. Если есть возможность — отложите выезд», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск».
В настоящее время на трассе в сторону Карамовки с Холмов дорога сузилась до одной полосы. Автомобилисты сталкиваются с частыми остановками и медленным движением. Водителям советуют учитывать эту информацию при планировании маршрута, по возможности отложить поездку, чтобы избежать неудобств.
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