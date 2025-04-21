«Уволенный» замглавы Екатеринбурга вернулся на работу, в мэрии дикий раздор — пока Орлов в Москве

Алексей Бубнов отказался покидать пост вице-мэра Екатеринбурга

22 апреля 2025 в 08:01 Размер текста - 17 +

Алексей Бубнов пошел на открытый конфликт с начальством Фото: Илья Московец © URA.RU На третьем этаже екатеринбургской администрации разворачивается невиданная интрига: замглавы города Алексей Бубнов, об отставке которого мэр Алексей Орлов публично заявил 18 апреля, как ни в чем не бывало вышел на работу. По данным URA.RU, он отказался подписывать документы об увольнении, фактически бросив Орлову вызов. 16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр заявил агентству, что решение по Бубнову зрело давно. Ожидалось, что после этого Орлов поговорит с Бубновым один на один и все ему объяснит. Но от прямой коммуникации мэр отказался, доверив решение вопроса подчиненным. «Бубнову сообщили, что руководитель принял решение о сокращении ставки и перераспределении полномочий и обсуждать его не нужно. Ему [были] предложены варианты возможного трудоустройства со всеми причитающимися компенсациями. Но Бубнов их отклонил, документы не подписал», — поделился информированный источник. Новость по теме «Зрело давно»: глава Екатеринбурга объяснил отставку скандального вице-мэра Он и еще сразу пятеро других городских чиновников поделились с корреспондентом, что утром 21 апреля Бубнов явился в кабинет и стал планировать рабочие совещания, собрав подчиненных и сказав, что его не смогут уволить. В это же время к исполнению своих новых — то есть отнятых у Бубнова — обязанностей приступили Гейко и Галямов. Орлов находится в Москве, на работу он выйдет только 23 апреля. Его обязанности пока исполняет первый вице-мэр Игорь Сутягин, друг Бубнова. Ранее URA.RU сообщало, что Сутягин намерен в ближайшее время покинуть должность. Один из собеседников агентства в муниципальной власти убежден, что Бубнов выторговывает себе выгодные условия. «Поскольку его сокращают, по закону обязаны предложить равновесную позицию. И есть только один вариант — вице-мэр по финансам (ставка свободна с конца февраля — прим. ред.). Но Орлов на это не пойдет. По возвращении в город он, возможно, пообщается с Бубновым, попробует убедить его уйти по-хорошему. Или Бубнова решат увольнять по статье, а пока он побудет замом без полномочий. Все усложняется тем, что Бубнов — многодетный отец, просто так его не убрать», — описал возможный расклад источник. Такого, вероятно, еще не было в новейшей истории муниципальной власти. Сам Алексей Бубнов на вопросы корреспондента URA.RU о своей отставке не отвечает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На третьем этаже екатеринбургской администрации разворачивается невиданная интрига: замглавы города Алексей Бубнов, об отставке которого мэр Алексей Орлов публично заявил 18 апреля, как ни в чем не бывало вышел на работу. По данным URA.RU, он отказался подписывать документы об увольнении, фактически бросив Орлову вызов. 16 апреля на встрече со СМИ врио губернатора Денис Паслер заявил, что ему не нравится качество уборки в столице. Днем 18-го Орлов заявил URA.RU, что Бубнов уходит, его должность ликвидируют, а функционал перераспределят между двумя другими вице-мэрами — Рустамом Галямовым (займется благоустройством общественных пространств — в дополнение к транспорту и строительству) и Владимиром Гейко (займется уборкой — в дополнение к ЖКХ и экологии). Мэр заявил агентству, что решение по Бубнову зрело давно. Ожидалось, что после этого Орлов поговорит с Бубновым один на один и все ему объяснит. Но от прямой коммуникации мэр отказался, доверив решение вопроса подчиненным. «Бубнову сообщили, что руководитель принял решение о сокращении ставки и перераспределении полномочий и обсуждать его не нужно. Ему [были] предложены варианты возможного трудоустройства со всеми причитающимися компенсациями. Но Бубнов их отклонил, документы не подписал», — поделился информированный источник. Он и еще сразу пятеро других городских чиновников поделились с корреспондентом, что утром 21 апреля Бубнов явился в кабинет и стал планировать рабочие совещания, собрав подчиненных и сказав, что его не смогут уволить. В это же время к исполнению своих новых — то есть отнятых у Бубнова — обязанностей приступили Гейко и Галямов. Орлов находится в Москве, на работу он выйдет только 23 апреля. Его обязанности пока исполняет первый вице-мэр Игорь Сутягин, друг Бубнова. Ранее URA.RU сообщало, что Сутягин намерен в ближайшее время покинуть должность. Один из собеседников агентства в муниципальной власти убежден, что Бубнов выторговывает себе выгодные условия. «Поскольку его сокращают, по закону обязаны предложить равновесную позицию. И есть только один вариант — вице-мэр по финансам (ставка свободна с конца февраля — прим. ред.). Но Орлов на это не пойдет. По возвращении в город он, возможно, пообщается с Бубновым, попробует убедить его уйти по-хорошему. Или Бубнова решат увольнять по статье, а пока он побудет замом без полномочий. Все усложняется тем, что Бубнов — многодетный отец, просто так его не убрать», — описал возможный расклад источник. Такого, вероятно, еще не было в новейшей истории муниципальной власти. Сам Алексей Бубнов на вопросы корреспондента URA.RU о своей отставке не отвечает.