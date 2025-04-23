Ондатру заметили жители Зареки
В Тюмени жители Заречного микрорайона заметили ондатру, перебегающую через дорогу. Такая информация указана в telegram-канале «Тюмень новости (авто, ДТП ЧП, ЧС)».
«Бобер переходит дорогу в Тюмени! (Или это ондатра?) Животное было заснято на проезде Солнечном в Заречном микрорайоне», — указано в сообщении.
По данным местных жителей, указанное животное является ондатрой. Это тюменцы определили по хвосту (у бобра хвост напоминает лопату, а у ондатры — сплющен с боков).
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