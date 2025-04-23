23 апреля 2025

В Тюмени ондатра нарушила ПДД, перебегая дорогу. Видео

В Тюмени по Зареке пробежала ондатра
© Служба новостей «URA.RU»
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Ондатру заметили жители Зареки
Ондатру заметили жители Зареки Фото:

В Тюмени жители Заречного микрорайона заметили ондатру, перебегающую через дорогу. Такая информация указана в telegram-канале «Тюмень новости (авто, ДТП ЧП, ЧС)».

«Бобер переходит дорогу в Тюмени! (Или это ондатра?) Животное было заснято на проезде Солнечном в Заречном микрорайоне», — указано в сообщении.

По данным местных жителей, указанное животное является ондатрой. Это тюменцы определили по хвосту (у бобра хвост напоминает лопату, а у ондатры — сплющен с боков).

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В Тюмени жители Заречного микрорайона заметили ондатру, перебегающую через дорогу. Такая информация указана в telegram-канале «Тюмень новости (авто, ДТП ЧП, ЧС)». «Бобер переходит дорогу в Тюмени! (Или это ондатра?) Животное было заснято на проезде Солнечном в Заречном микрорайоне», — указано в сообщении. По данным местных жителей, указанное животное является ондатрой. Это тюменцы определили по хвосту (у бобра хвост напоминает лопату, а у ондатры — сплющен с боков).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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