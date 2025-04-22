В Тюменской области похоронили погибшего на СВО военного

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Похороны состоялись 22 апреля
Похороны состоялись 22 апреля Фото:

В Ишимском районе Тюменской области похоронили Юрия Калугина, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. 

«22 апреля Ишимский район простился с гражданином России — Калугиным Юрием Анатольевичем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что погибший в ходе СВО выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) Дмитрий Семенов посмертно награжден орденом Мужества. Глава региона Александр Моор передал награду матери погибшего военного.

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В Ишимском районе Тюменской области похоронили Юрия Калугина, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.  «22 апреля Ишимский район простился с гражданином России — Калугиным Юрием Анатольевичем, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, выполняя боевую задачу. Он отдал свою жизнь за мирное небо, погиб защищая Россию», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU писало, что погибший в ходе СВО выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) Дмитрий Семенов посмертно награжден орденом Мужества. Глава региона Александр Моор передал награду матери погибшего военного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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