Уязвимые при паводке населенные пункты на Ямале защитят силы быстрого реагирования

В ЯНАО продолжается подготовка к весенне-летнему половодью, уровень воды в реках будут отслеживать 30 гидропостов. В наиболее уязвимых для паводка населенных пунктах формируют силы быстрого реагирования, сообщила администрация Шурышкарского района.
«В регионе проверили систему оповещения населения и запланированы штабные учения. Мониторинг обстановки в опасный период будут вести с помощью беспилотников и 30 гидропостов. Для защиты Тарко-Сале, Уренгоя, Овгорта и Антипаюты сформированы силы быстрого реагирования», — сообщает администрация Шурышкарского района в telegram-канале.
Метеорологи прогнозируют наступление ледохода в этом году на неделю раньше, чем в прошлом. Согласно заявлению руководителя Ямало-Ненецкого ЦГМС Артема Кошкина, уровень воды не поднимется выше критических отметок.
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