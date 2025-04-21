21 апреля 2025

Уязвимые при паводке населенные пункты на Ямале защитят силы быстрого реагирования

Весенне-летнее половодье в ЯНАО отследят 30 гидропостов
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в ЯНАО прогнозируется в начале июня
Паводок в ЯНАО прогнозируется в начале июня Фото:

В ЯНАО продолжается подготовка к весенне-летнему половодью, уровень воды в реках будут отслеживать 30 гидропостов. В наиболее уязвимых для паводка населенных пунктах формируют силы быстрого реагирования, сообщила администрация Шурышкарского района.

«В регионе проверили систему оповещения населения и запланированы штабные учения. Мониторинг обстановки в опасный период будут вести с помощью беспилотников и 30 гидропостов. Для защиты Тарко-Сале, Уренгоя, Овгорта и Антипаюты сформированы силы быстрого реагирования», — сообщает администрация Шурышкарского района в telegram-канале.

Метеорологи прогнозируют наступление ледохода в этом году на неделю раньше, чем в прошлом. Согласно заявлению руководителя Ямало-Ненецкого ЦГМС Артема Кошкина, уровень воды не поднимется выше критических отметок. 

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В ЯНАО продолжается подготовка к весенне-летнему половодью, уровень воды в реках будут отслеживать 30 гидропостов. В наиболее уязвимых для паводка населенных пунктах формируют силы быстрого реагирования, сообщила администрация Шурышкарского района. «В регионе проверили систему оповещения населения и запланированы штабные учения. Мониторинг обстановки в опасный период будут вести с помощью беспилотников и 30 гидропостов. Для защиты Тарко-Сале, Уренгоя, Овгорта и Антипаюты сформированы силы быстрого реагирования», — сообщает администрация Шурышкарского района в telegram-канале. Метеорологи прогнозируют наступление ледохода в этом году на неделю раньше, чем в прошлом. Согласно заявлению руководителя Ямало-Ненецкого ЦГМС Артема Кошкина, уровень воды не поднимется выше критических отметок. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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