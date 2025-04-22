Генерал Попов просит суд вынести справедливое решение

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обратился к Тамбовскому гарнизонному военному суду с просьбой вынести справедливое решение по итогам рассмотрения его уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили участники судебного процесса.
«В последнем слове Попов отметил, что может и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также <...> попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время», — рассказал ТАСС источник. Выступая с последним словом, Попов подчеркнул, что не признает вину.
Дело против генерала Попова рассматривалось в закрытом режиме на протяжении почти полугода. Судебный процесс завершился, и окончательное решение военный суд намерен огласить 24 апреля в 12:00 по московскому времени.
Ранее защита генерала Попова попросила о снисхождении. Тогда как гособвинитель запросил для него шесть лет колонии, лишение звания генерал-майора и штраф в размере 800 тысяч рублей.
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