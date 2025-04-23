Менее половины россиян поддержали выплаты беременным школьницам

Только 43% россиян поддерживают идею введения единовременных выплат беременным школьницам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 совершеннолетних жителей РФ.
«Менее половины россиян положительно относится к введению единовременных выплат беременным школьницам (43%)», — передают «Ведомости» результаты исследования. В то же время, 40% граждан выступили против таких выплат.
В сообщении подчеркивается, что в российском обществе преобладает мнение о недопустимости рождения детей до 18 лет. Согласно данным опроса, «рождение детей в возрасте до 18 лет недопустимо», — так считают 74% респондентов.
При этом в апрельских рекомендациях Минздрава РФ отмечается, что во время диспансеризации женщин следует информировать о том, что оптимальным возрастом для беременности и рождения ребенка является период с 18 до 35 лет. Так, согласно статистике, средний возраст женщин при рождении первого ребенка в России составляет около 26 лет, второго — 31 год, а третьего — 33 года.
Ранее в нескольких регионах России были введены выплаты для беременных школьниц. В Кемеровской области правительство в конце марта утвердило пособие в 100 000 рублей, которое начисляется после 22 недель беременности при условии регистрации. В Тверской области сумма та же, но пособие полагается с 15 недель беременности. В Брянской области выплаты составляют 150 000 рублей для школьниц с сроком беременности более 12 недель. Все три меры вступили в силу с 1 января 2025 года, и выплаты получат девушки, вставшие на учет с этого времени. Власти Орловской области 25 марта объявили о введении программы единовременной финансовой поддержки для беременных подростков на сумму 100 тысяч рублей. Однако в Свердловской области омбудсмен Игорь Мороков выступил против данной меры.
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