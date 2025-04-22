22 апреля 2025

Жителей отдаленного микрорайона Нового Уренгоя освобождают из снежного плена

Трасса Коротчаево — Новый Уренгой заработала в тестовом режиме
© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса Коротчаево - Новый Уренгой заработала в тестовом режиме
Трасса Коротчаево - Новый Уренгой заработала в тестовом режиме Фото:

В ЯНАО участок дороги Коротчаево — Новый Уренгой, закрытый с утра 23 апреля заработал в тестовом режиме. Сейчас осуществляется проводка колонны полноприводных автомобилей, сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.

«Колонна выдвинулась со стороны Коротчаево. По итогу проезда будет принято решение об организации проезда на участке», — сообщает пресс-служба регионального транспортного департамента в официальном telegram-канале.

Из-за погодных условий дорогу закрыли с 07:30 23 апреля. С полуночи закрыта дорога Коротчаево — Красноселькуп.

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В ЯНАО участок дороги Коротчаево — Новый Уренгой, закрытый с утра 23 апреля заработал в тестовом режиме. Сейчас осуществляется проводка колонны полноприводных автомобилей, сообщает пресс-служба окружного дептранспорта. «Колонна выдвинулась со стороны Коротчаево. По итогу проезда будет принято решение об организации проезда на участке», — сообщает пресс-служба регионального транспортного департамента в официальном telegram-канале. Из-за погодных условий дорогу закрыли с 07:30 23 апреля. С полуночи закрыта дорога Коротчаево — Красноселькуп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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