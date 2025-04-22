Жителей отдаленного микрорайона Нового Уренгоя освобождают из снежного плена

Трасса Коротчаево - Новый Уренгой заработала в тестовом режиме
В ЯНАО участок дороги Коротчаево — Новый Уренгой, закрытый с утра 23 апреля заработал в тестовом режиме. Сейчас осуществляется проводка колонны полноприводных автомобилей, сообщает пресс-служба окружного дептранспорта.
«Колонна выдвинулась со стороны Коротчаево. По итогу проезда будет принято решение об организации проезда на участке», — сообщает пресс-служба регионального транспортного департамента в официальном telegram-канале.
Из-за погодных условий дорогу закрыли с 07:30 23 апреля. С полуночи закрыта дорога Коротчаево — Красноселькуп.
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