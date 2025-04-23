Причины ДТП устанавливаются
На Ямале на 591-м километре трассы Сургут — Салехард днем 23 апреля произошло ДТП. В соцсети сообщается, что «Газель» слетела с дороги и опрокинулась в кювет.
ДТП произошло днем 23 апреля
«ДТП в 13:18 23.04.2025 на 591-м километре автодороги Сургут — Салехард. Произошел съезд с дороги и опрокидывание автомобиля ГАЗ „Соболь“», — сообщается на сайте окружного Управления МЧС.
Состояние водителя и пассажиров не уточняется. В ведомстве отметили, что к ликвидации происшествия привлекалось три спасателя и одна единица техники. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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