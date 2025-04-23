23 апреля 2025

В ЯНАО «Газель» улетела с трассы в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Причины ДТП устанавливаются
Причины ДТП устанавливаются Фото:

На Ямале на 591-м километре трассы Сургут — Салехард днем 23 апреля произошло ДТП. В соцсети сообщается, что «Газель» слетела с дороги и опрокинулась в кювет.

ДТП произошло днем 23 апреля
ДТП произошло днем 23 апреля
Фото:

«ДТП в 13:18 23.04.2025 на 591-м километре автодороги Сургут — Салехард. Произошел съезд с дороги и опрокидывание автомобиля ГАЗ „Соболь“», — сообщается на сайте окружного Управления МЧС.

Состояние водителя и пассажиров не уточняется. В ведомстве отметили, что к ликвидации происшествия привлекалось три спасателя и одна единица техники. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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На Ямале на 591-м километре трассы Сургут — Салехард днем 23 апреля произошло ДТП. В соцсети сообщается, что «Газель» слетела с дороги и опрокинулась в кювет. «ДТП в 13:18 23.04.2025 на 591-м километре автодороги Сургут — Салехард. Произошел съезд с дороги и опрокидывание автомобиля ГАЗ „Соболь“», — сообщается на сайте окружного Управления МЧС. Состояние водителя и пассажиров не уточняется. В ведомстве отметили, что к ликвидации происшествия привлекалось три спасателя и одна единица техники. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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