Десятки тысяч георгиевских лент раздадут в Курганской области перед Днем Победы

В Курганской области волонтеры раздадут около 72 тысяч георгиевских лент в преддверии Дня Победы. Акция пройдет с 24 апреля по 9 мая. Об этом сообщает правительство региона.
«Около 72 тысяч георгиевских лент в преддверии Дня Победы раздадут волонтеры в Курганской области. Международная акция „Георгиевская лента“ пройдет с 24 апреля по 9 мая. Главный символ памяти и благодарности будет вручаться жителям региона всех округов у мемориалов, парков, школ и культурных центров», — сообщается в telegram-канале властей.
Старт акции был дан в Кургане около Вечного огня. В церемонии открытия приняли участие замгубернатора по социальной политике Наталья Кирилова, представители федеральных органов исполнительной власти и силовых структур. Также были волонтеры, юнармейцы и неравнодушные жители города. «Георгиевская лента всегда была, есть и будет символом нашей памяти, символом нашей Победы, символом уважения к нашим героям. И я уверена, что и жители региона с уважением, с гордостью будут носить ее на своей груди», — сказала Кирилова, обращаясь к участникам акции.
Волонтеры расскажут жителям о значении георгиевской ленты, а также разъяснят корректный способ ее ношения. Ленточка носится на левой стороне одежды, вблизи сердца, что символизирует почтение к подвигу советских воинов.
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