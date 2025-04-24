24 апреля 2025

Заводчане «Курганстальмоста» высадили Аллею Памяти в Заозерном районе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заозерном районе Кургана появилась Аллея Памяти из маленьких елочек
В Заозерном районе Кургана появилась Аллея Памяти из маленьких елочек Фото:
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Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

В честь 80-летия Великой Победы работники «Курганстальмоста» во главе с генеральным директором Дмитрием Парышевым высадили Аллею Памяти в сквере «Мостовичок» во 2-м микрорайоне Заозерного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. 

«К юбилейной дате сквер украсили ровно 80 молодых елочек, а высаживать их вышли 80 сотрудников предприятия. Также в сквере установили „аллейный камень“ с памятной табличкой, где горожане и гости города теперь могут сделать красивые фото», — сообщили в пресс-службе завода.

Перед высадкой деревьев был проведен субботник. В нем приняли участие сотрудники и почетные ветераны завода. Они покрасили ограждения, убрали сухую траву и листву. «Решение высадить такую аллею — это прежде всего, дань уважения тем, кто ковал эту Великую Победу. И также наш вклад в благоустройство города к юбилейной дате. Отмечу, что коллектив это решение единогласно поддержал», — отметил Парышев.

По словам гендиректора, сквер для высадки аллеи был выбран не случайно. Он располагается на пересечении с улицей Мостостроителей, а «Курганстальмост» является мостостроительным предприятием. В дальнейшем заводчане будут следить за сквером и ухаживать за рустующими деревьями.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области высадят геоглиф в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Надпись из деревьев станет самой большой в регионе. Геоглиф появится вблизи села Бараба и деревни Лаптева в Кетовском округе. В посадка сосенок будут участвовать высокопоставленные чиновники, бизнесмены, волонтеры, ветераны СВО и представители общественных организаций.

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В честь 80-летия Великой Победы работники «Курганстальмоста» во главе с генеральным директором Дмитрием Парышевым высадили Аллею Памяти в сквере «Мостовичок» во 2-м микрорайоне Заозерного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.  «К юбилейной дате сквер украсили ровно 80 молодых елочек, а высаживать их вышли 80 сотрудников предприятия. Также в сквере установили „аллейный камень“ с памятной табличкой, где горожане и гости города теперь могут сделать красивые фото», — сообщили в пресс-службе завода. Перед высадкой деревьев был проведен субботник. В нем приняли участие сотрудники и почетные ветераны завода. Они покрасили ограждения, убрали сухую траву и листву. «Решение высадить такую аллею — это прежде всего, дань уважения тем, кто ковал эту Великую Победу. И также наш вклад в благоустройство города к юбилейной дате. Отмечу, что коллектив это решение единогласно поддержал», — отметил Парышев. По словам гендиректора, сквер для высадки аллеи был выбран не случайно. Он располагается на пересечении с улицей Мостостроителей, а «Курганстальмост» является мостостроительным предприятием. В дальнейшем заводчане будут следить за сквером и ухаживать за рустующими деревьями. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области высадят геоглиф в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Надпись из деревьев станет самой большой в регионе. Геоглиф появится вблизи села Бараба и деревни Лаптева в Кетовском округе. В посадка сосенок будут участвовать высокопоставленные чиновники, бизнесмены, волонтеры, ветераны СВО и представители общественных организаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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