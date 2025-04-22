Самый большой геоглиф с надписью «80 лет Победы» из деревьев в Курганской области планируют высадить 26 апреля. Он появится вблизи села Бараба в Кетовском округе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона.
«Определились с местом для высадки геоглифа „80 лет Победы“. Он появится в районе села Бараба в Кетовском округе. Ожидается участие высокопоставленных чиновников. Всего в высадке примут участие порядка 200 человек, включая волонтеров, участников СВО, общественников и бизнесменов», — сообщил URA.RU источники. Один из организаторов данную информацию подтвердил.
Геоглиф «80 лет Победы» высадят на четырех гектарах из 20 тысяч посадочного материала сосен. Общая площадь составит 13 гектаров. Эта надпись будет больше, чем известный геоглиф «Ленину 100 лет» в Звериноголовском округе. Проект реализовывается при поддержке правительства Курганской области и предпринимательского сообщества.
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