Житель Курганской области обнаружил в огороде упавший беспилотник. О своей находке мужчина сообщил в соцсети.
«После ветра был найден в огороде дрон. Если кто потерял, пишите, отдам за небольшое вознаграждение», — рассказал житель в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
В регионе с 4 ноября 2022 года запрещен запуск без разрешения беспилотных летательных аппаратов. Исключение составляют дроны, используемые органами власти и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них функций.
Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что в Курганской области местный житель был привлечен к ответственности за запуск квадрокоптера без разрешения. Ему был назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей.
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