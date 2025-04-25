25 апреля 2025

Курганец нашел на огороде дрон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотник обнаружил местный житель
Беспилотник обнаружил местный житель Фото:

Житель Курганской области обнаружил в огороде упавший беспилотник. О своей находке мужчина сообщил в соцсети.

«После ветра был найден в огороде дрон. Если кто потерял, пишите, отдам за небольшое вознаграждение», — рассказал житель в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

В регионе с 4 ноября 2022 года запрещен запуск без разрешения беспилотных летательных аппаратов. Исключение составляют дроны, используемые органами власти и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них функций.

Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что в Курганской области местный житель был привлечен к ответственности за запуск квадрокоптера без разрешения. Ему был назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей. 

Найденный на участке квадрокоптер
Найденный на участке квадрокоптер
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Курганской области обнаружил в огороде упавший беспилотник. О своей находке мужчина сообщил в соцсети. «После ветра был найден в огороде дрон. Если кто потерял, пишите, отдам за небольшое вознаграждение», — рассказал житель в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». В регионе с 4 ноября 2022 года запрещен запуск без разрешения беспилотных летательных аппаратов. Исключение составляют дроны, используемые органами власти и подведомственными им учреждениями в рамках возложенных на них функций. Ранее Уральская транспортная прокуратура сообщала, что в Курганской области местный житель был привлечен к ответственности за запуск квадрокоптера без разрешения. Ему был назначен штраф в сумме 30 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...