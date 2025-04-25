Тюменская область стала лучшей на Российской школьной весне

Общекомандный зачет на Российской школьной весне выиграла Тюменская область. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Тюменская область заняла первое место в общекомандном зачете на Российской школьной весне… В течение пяти дней фестиваля 1 500 школьников представили более 650 творческих номеров и работ», — написано в Telegram-канале ведомства.
Также уточняется, что это не единственное достижение Тюменской области. Она была отмечена еще и «Лучшей региональной программой». Так, первое место заняла «Песня для кита».
Помимо этого два сквера Тюменской области признаны эталонными и рекомендованы в качестве примера другим регионам. Сквер Леонида Згерского в Тюмени и сквер Выпускников в Тобольске внесены Минстроем в федеральный реестр лучших практик благоустройства.
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