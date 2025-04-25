25 апреля 2025

Тюменская область стала лучшей на Российской школьной весне

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область завоевала сразу два первых места на Российской школьной весне
Тюменская область завоевала сразу два первых места на Российской школьной весне Фото:

Общекомандный зачет на Российской школьной весне выиграла Тюменская область. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Тюменская область заняла первое место в общекомандном зачете на Российской школьной весне… В течение пяти дней фестиваля 1 500 школьников представили более 650 творческих номеров и работ», — написано в Telegram-канале ведомства.

Также уточняется, что это не единственное достижение Тюменской области. Она была отмечена еще и «Лучшей региональной программой». Так, первое место заняла «Песня для кита».

Помимо этого два сквера Тюменской области признаны эталонными и рекомендованы в качестве примера другим регионам. Сквер Леонида Згерского в Тюмени и сквер Выпускников в Тобольске внесены Минстроем в федеральный реестр лучших практик благоустройства.

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Общекомандный зачет на Российской школьной весне выиграла Тюменская область. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Тюменская область заняла первое место в общекомандном зачете на Российской школьной весне… В течение пяти дней фестиваля 1 500 школьников представили более 650 творческих номеров и работ», — написано в Telegram-канале ведомства. Также уточняется, что это не единственное достижение Тюменской области. Она была отмечена еще и «Лучшей региональной программой». Так, первое место заняла «Песня для кита». Помимо этого два сквера Тюменской области признаны эталонными и рекомендованы в качестве примера другим регионам. Сквер Леонида Згерского в Тюмени и сквер Выпускников в Тобольске внесены Минстроем в федеральный реестр лучших практик благоустройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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