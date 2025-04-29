В Курганской области наказали 12 виновников возгораний. Фото

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В Кургане были установлены виновники 12 возгораний
В Кургане были установлены виновники 12 возгораний Фото:

С начала 2025 года на территории Курганской области зарегистрировано 195 ландшафтных пожаров. Огонь уничтожил более 1,8 тысячи гектаров территории, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, установлены виновники 12 возгораний, по которым назначено 10 административных наказаний на сумму 65 тысяч рублей, еще два случая находятся на рассмотрении. Так, в Куртамыше мужчина устроил сварочные работы прямо на земельном участке. Искры попали на сухую траву — пожар охватил 5 тысяч квадратных метров, прежде чем его удалось потушить. В этом же населенном пункте 8-летний мальчик устроил «игры с огнем», из-за чего загорелась трава на 600 «квадратах».

Еще один случай произошел возле деревни Окуневка Частоозерского округа — местный житель поджег сухую траву, в результате чего огонь распространился на 10 гектаров.

С 11 апреля 2025 года в регионе введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено использовать открытый огонь. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

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С начала 2025 года на территории Курганской области зарегистрировано 195 ландшафтных пожаров. Огонь уничтожил более 1,8 тысячи гектаров территории, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, установлены виновники 12 возгораний, по которым назначено 10 административных наказаний на сумму 65 тысяч рублей, еще два случая находятся на рассмотрении. Так, в Куртамыше мужчина устроил сварочные работы прямо на земельном участке. Искры попали на сухую траву — пожар охватил 5 тысяч квадратных метров, прежде чем его удалось потушить. В этом же населенном пункте 8-летний мальчик устроил «игры с огнем», из-за чего загорелась трава на 600 «квадратах». Еще один случай произошел возле деревни Окуневка Частоозерского округа — местный житель поджег сухую траву, в результате чего огонь распространился на 10 гектаров. С 11 апреля 2025 года в регионе введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено использовать открытый огонь. Нарушителям грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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